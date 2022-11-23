За новыми регионами России закрепили коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах автомобилей

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Фото: Алексей Кунилов

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о закреплении в новых регионах России кодов 80, 81, 84 и 85 на государственных номерах автомобилей. Этим же документом были закреплены коды госномеров на территориях, которые находятся за пределами страны и обслуживаются органами внутренних дел России.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Донецкой Народной Республике (ДНР) присвоен код 80, Луганской Народной Республике (ЛНР) — 81, Херсонской области — 84, а Запорожской области — 85.

Помимо этого, МВД закрепило коды 88 и 94 за территориями, которые находятся за пределами России и обслуживаются органами внутренних дел РФ.