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Общество / Авто и транспорт
23 ноября 2022, 21:44

За новыми регионами России закрепили коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах автомобилей

автомобили

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Фото: Алексей Кунилов

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о закреплении в новых регионах России кодов 80, 81, 84 и 85 на государственных номерах автомобилей. Этим же документом были закреплены коды госномеров на территориях, которые находятся за пределами страны и обслуживаются органами внутренних дел России.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Донецкой Народной Республике (ДНР) присвоен код 80, Луганской Народной Республике (ЛНР) — 81, Херсонской области — 84, а Запорожской области — 85.

Помимо этого, МВД закрепило коды 88 и 94 за территориями, которые находятся за пределами России и обслуживаются органами внутренних дел РФ.

Областная газета Свердловской области

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