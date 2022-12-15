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Общество / Авто и транспорт
15 декабря 2022, 14:26

Евгений Куйвашев направил на строительство дорог в Богдановиче и Заречном еще 85 млн рублей

Строительство дороги

Всего в 2022 году межбюджетные трансферты были направлены в 23 муниципальных образования. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Дополнительные средства, выделенные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, пойдут на строительство второй очереди улицы Энергетиков в Заречном и путепровода в Богдановиче. Соответствующее постановление было принято 15 декабря на заседании регионального правительства.

На неделе глава региона приезжал в Богданович, чтобы проверить ход выполнения поручения по строительству моста над железнодорожными путями на трассе Екатеринбург — Тюмень. Старт возведению путепровода губернатор дал в начале сентября. Новый мост соединит северную и южную части Богдановича, а также избавит местных жителей от постоянных пробок.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что строительство ведется с опережением графика. Кроме того, в Богдановиче планируется ремонт перекрестка улиц Кунавина — Рокицанская — Первомайская, который позволит предотвратить пробки при съезде с моста. Общая стоимость проекта составляет 324 млн рублей, а до конца 2022 года город получит еще 50 млн.

Остальные 35 млн рублей направлены в Заречный на строительство второй очереди улицы Энергетиков.

Всего в 2022 году межбюджетные трансферты были направлены в 23 муниципальных образования. Эти средства пойдут на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт муниципальных улиц. Общий объем трансфертов составляет почти 2 миллиарда рублей.

Областная газета Свердловской области

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