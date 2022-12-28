В Екатеринбурге открыли обновленный мост на старейшем участке ЕКАД

Движение по участку ЕКАД открыли сегодня. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) открыли полноценное движение по путепроводу над Сибирским трактом и Транссибом. Участок расширен до четырех полос с разделением встречных потоков.

Новый мост длиной в 1,2 километра рассчитан на современные нагрузки. Ожидается, что пропускная способность участка существенно увеличится.

Масштабная реконструкция старейшего участка ЕКАД, соединяющего Челябинский и Тюменский тракты, ведется благодаря тому, что глава региона Евгений Куйвашев добился включения работ в нацпроект "Безопасные качественные дороги".

По данным департамента информполитики Свердловской области, строители расширяют узкий 10-километровый участок, построенный еще в девяностые годы, до четырех полос с разделением встречных потоков. С нуля возводится еще одна двухполосная дорога вместе с путепроводами и мостами.

Дорожникам остается реконструировать еще 2,7 километра старейшего участка ЕКАД Семь Ключей — Большой Исток. Движение по нему планируется запустить в августе следующего года.