Задолжавшие за свет и тепло свердловчане получат необычные квитанции. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» задолжали 1 млрд рублей за свет и 500 млн рублей за тепло. Неплательщиков ждут квитанции с красной отметкой «долг».

Их получат 100 тысяч свердловчан – физлица, не оплачивающие счета за энергоресурсы более двух месяцев. Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, энергокомпания обратится в суд.

Отмечается, что в рамках упрощённой системы судопроизводства иски рассматриваются без присутствия сторон. Решения суда будут направлены в ФССП. Далее судебные приставы займутся арестом имущества и банковских счетов.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», оставлять клиентов без электрической и тепловой энергии компания не планирует.

По данным компании, «красные» квитанции – ещё один способ признать клиентов погасить задолженность и не доводить вопрос до суда. Часть свердловчан уже получили квитанции за август с особой отметкой. Отмечается, что это разовая акция, обычно абонентам напоминают о необходимости погасить долги с помощью смс-напоминаний, почтовых уведомлений и обзвонов.