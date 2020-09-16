Алексей Коробейников лично присутствовал на открытии каждой площадки и общался с жителями. Фото: Ирина Виноградова

12 сентября в Пышминском ГО открылись сразу пять детских игровых площадок. Две из них – в посёлке Пышма, и по одной – в селе Трифоново, деревнях Комаровой и Родиной. Как выяснила «Облгазета», оборудование для площадок приобрёл депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников.

Как прокомментировал сам депутат, он закупил игровые комплексы для детей на личные средства:

– Средняя стоимость одной площадки – 50 тысяч рублей. Все площадки соответствуют требованиям безопасности, закуплены у проверенных фирм. Площадки устанавливаю по просьбе сельских жителей – приходит очень много обращений.

Жители одобряют игровые комплексы полностью. Так, жительница Елена Колесова написала на страничке газеты «Пышминские вести» в соцсети: «Огромное спасибо добрым людям – хоть и за этот маленький подарок. Надеюсь, на 2–3 года хватит». А Людмила Лукина сопроводила фотографии с открытия площадок одним словом – «Класс!». Люди говорят, что больше всего рады дети – теперь с утра до вечера стоит очередь на качели-карусели.

Ранее Коробейников открыл детские игровые комплексы в сёлах Печёркино (Пышминский район), Волковском и Ильинском (Бодановичский район). А до конца сентября рассчитывает сделать это в Талицком ГО, Камышлове и Камышловском районе. Всего в этом году с лёгкой руки парламентария в сельских территориях заработают 20 новых детских площадок. В общей сложности депутат потратит на них миллион рублей.

– Если площадки ставим на муниципальной земле – согласовываем с мэрией. Если на придомовой территории – с управляющей компанией или ТСЖ, там жители на общем собрании принимают решение. Механизм такой: мы покупаем игровые комплексы и организуем доставку, а жители готовят площадку и помогают со сборкой, – рассказал Коробейников.

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