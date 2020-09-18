Как отличаются коммунальные тарифы в главных городах УрФО?

Разброс тарифов на холодную воду в областях УрФО – почти трёхкратный. Фото: Галина Соловьева

«Областная газета» сравнила действующие тарифы ЖКХ по трём основным показателям (холодное водоснабжение, электричество и отопление) в областных центрах четырёх соседних регионов – Екатеринбург, Курган, Тюмень и Челябинск. И выяснила, где в квитанциях можно увидеть меньшую сумму и почему.

Тарифы (действующие с 1 июля 2020 года)

Город ХВС (руб. за 1 куб. м) Электроэнергия (руб. за 1 кВт*ч) Отопление (руб. 1 за Гкал) Екатеринбург 35,78 4,28 1968,67 Курган 29,50 3,32 2004,23 Тюмень 56,16 2,97 1836,53 Челябинск 18,24 3,36 1764,97

Из таблицы видно, что отдельные тарифы в разных городах могут отличаться почти в три раза. Так, например, кубометр холодной воды стоит в Челябинске 18 рублей 24 копейки, а в Тюмени 56 рублей 16 копеек. Зато тюменцы платят за электричество в полтора раза меньше, чем екатеринбуржцы.

Как пояснила «Областной газете» доктор экономических наук, директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова, в системе ЖКХ существует затратное ценообразование – многое зависит от вида источника, от протяжённости сетей, степени их изношенности.

- Если установить реальный тариф, то он будет неподъёмным для населения. В то же время многие ресурсоснабжающие организации находятся в предбанкротном состоянии, – пояснила она. – Существующие тарифы – это компромисс между реальными затратами и доходами населения. Разброс цен зависит от уровня изношенности сетей: так, в Тюмени он поменьше (так же, как в ХМАО и ЯНАО – сравнительно молодых регионах, где коммунальное хозяйство создавалось не так давно). В Свердловской и Челябинской же областях износ сетей достигает 70 процентов.

Что касается относительно низкого уровня цен на холодную воду в Челябинске, то, по мнению Юлии Лавриковой, это обусловлено большим количеством водоёмов, из которых ресурсоснабжающие организации региона берут воду. Низкая же цена электричества в Тюмени объясняется близостью нефти, мазута – сырья для ТЭЦ.

- В Екатеринбурге такого нет: экономически регион достаточно напряжённый, у нас ощущается некоторый дефицит источников, поэтому тарифы более высокие. По Кургану высокая стоимость отопления обусловлена тем, что не удалось реализовать до конца идею новой Курганской ТЭЦ. Сейчас она функционирует не в том масштабе, на который рассчитывали. В результате тарифы высокие, что снижает конкурентоспособность продукции хозяйствующих субъектов в Курганской области, – резюмировала она.

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