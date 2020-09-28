Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
28 сентября 2020, 14:52

В Екатеринбурге осветят сквер на проспекте Орджоникидзе за два миллиона

Проект сквера на проспекте Орджоникидз

Проект обновления сквера обсуждался ещё в прошлом году. Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района

На установку светодиодных гирлянд и декоративных светильников 1,8 миллиона рублей выделят из муниципального бюджета. Сквер засветится по-новому к 30 ноября.

Подрядчика выберут 6 октября. То есть на работы по поставке и установке светильников будет дано менее двух месяцев, следует из данных с сайта госзакупок.

Напомним, что благоустройство сквера на проспекте Орджоникидзе в Екатеринбурге началось в конце марта. К концу года там должны обустроить пешеходные дорожки и освещение. Проектом, одобренным горожанами ещё в прошлом году, предусмотрена организация ворк-аут площадки и детской игровой зоны. В будущем в сквер на Уралмаше планируют перенести новогодний ледовый городок с большой ёлкой.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.09.2020, 15:03 / Общество
В разгар бабьего лета в Свердловской области продлили предупреждение о заморозках
28.09.2020, 14:52 / Общество
В Екатеринбурге осветят сквер на проспекте Орджоникидзе за два миллиона
28.09.2020, 14:40 / Культура
Иванушки International выступят в Заречном
28.09.2020, 14:11 / Экономика
Курс евро превысил уровень января 2016 года
28.09.2020, 14:01 / Культура
Свердловчанам вручили награды за развитие народных художественных промыслов