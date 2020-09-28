В Екатеринбурге осветят сквер на проспекте Орджоникидзе за два миллиона

Проект обновления сквера обсуждался ещё в прошлом году. Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района

На установку светодиодных гирлянд и декоративных светильников 1,8 миллиона рублей выделят из муниципального бюджета. Сквер засветится по-новому к 30 ноября.

Подрядчика выберут 6 октября. То есть на работы по поставке и установке светильников будет дано менее двух месяцев, следует из данных с сайта госзакупок.

Напомним, что благоустройство сквера на проспекте Орджоникидзе в Екатеринбурге началось в конце марта. К концу года там должны обустроить пешеходные дорожки и освещение. Проектом, одобренным горожанами ещё в прошлом году, предусмотрена организация ворк-аут площадки и детской игровой зоны. В будущем в сквер на Уралмаше планируют перенести новогодний ледовый городок с большой ёлкой.