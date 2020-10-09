В центре Туринска появились арт-объекты

Всего на улице Ленина в Туринске установят четыре скамейки в виде колец Фото: телекомпания «Вектор»

В Туринске идёт преображение центральной городской улицы Ленина. На территории появились современные произведения уличного искусства – скамейки в виде колец со светодиодной подсветкой. А скоро для горожан оборудуют зону отдыха – в виде перголы с лавочками и качелями для детей.

Благоустройство улицы Ленина ведётся в рамках регионального проекта по формированию комфортной городской среды. На приведение территории в порядок будет потрачен 31 млн рублей – это средства областного и местного бюджетов.

– Работы планируем завершить до конца октября, – рассказал мэр Туринска Александр Пузырёв. – К подрядчику вопросов нет, он наш – местный. Всё идёт по графику.

Вдоль улицы уже обустроены тротуары с плиточным покрытием, демонтированы старые фонари, устанавливаются урны и скамейки, идёт озеленение территории. В планах властей – заменить ещё и уличные пилоны, где размещена информация о туринских героях времён Великой Отечественной войны.

– Благоустройство улицы Ленина – это часть большого проекта по реконструкции центра города. Радует, что нам удалось в рамках благоустройства обновить и ливневую канализацию вдоль дороги. Теперь решается вопрос об укладке нового асфальта. В следующем году мы приступаем к обновлению городской площади – улица Ленина как раз примыкает к ней. И замену дорожного покрытия рассчитываем осуществить, – сообщил Пузырёв.

В социальных сетях жители Туринска активно обсуждают перемены. Не отстают и журналисты: так, местная телекомпания «Вектор» выпустила сюжет с комментарием: «Приятно видеть, как наш город преображается. Хотя ремонтные работы и доставляют туринцам определённые неудобства, горожане понимают, что всё делается для нашего комфорта».

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