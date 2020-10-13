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Общество / Благоустройство и ЖКХ
13 октября 2020, 17:05

На реконструкцию воинских захоронений выделены дополнительные деньги

Троицкая родительская суббота, 12 километр Московского тракта, мемориальный комплекс жертв репрессий. Митинг и возложение цветов к памятнику «Маски скорби» и ко кресту, поминальная служба (траурная гражданская панихида). 16 июня 2019 г.

Фото: Владимир Мартьянов

Три муниципалитета – Нижний Тагил, Туринск и Горноуральский ГО получат дополнительные средства на реконструкцию воинских захоронений. Областное министерство энергетики и ЖКХ выделило субсидию на общую сумму 380 тысяч рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, в Нижнем Тагиле за счёт региональной поддержки завершится первый этап работ по ремонту скульптуры «Родина-мать» на городском кладбище. В Туринске на областные деньги выполнят благоустройство на территории братской могилы, где захоронены бойцы Великой Отечественной войны, умершие от ран в эвакогоспитале. А в Горноуральском ГО на мемориале «Руш» (реконструирован полностью в этом году!) нанесут новые имена солдат, установленные в ходе архивных работ.

Сегодня в Свердловской области начитывается 33 массовых и 20 одиночных захоронений времен Второй мировой войны, где похоронены более трёх тысяч человек. В этом году на их реконструкцию было выделено свыше 25 млн рублей. Сейчас захоронения полностью восстановлены в Ирбите, Красноуфимске, Невьянске, Карпинске и других территориях.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №192 от 14.10.2020 под заголовком "На реконструкцию воинских захоронений выделены дополнительные деньги".
Областная газета Свердловской области
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