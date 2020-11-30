Строительство газопровода в Ирбите взяла под контроль администрация президента

Газопровод проложат вдоль жилых домов, точную дату начала строительства власти пока не называют Фото: Павел Ворожцов

В Ирбите построят новый газопровод – к жилому микрорайону «Озеро». Проектная документация уже готовится, строительные работы начнутся в 2021 году. Вопрос с газопроводом взяла под контроль администрация Президента России.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, в электронную приёмную президента обратился ирбитчанин Георгий Янчевский – житель данного микрорайона. Он заявил, что газ крайне необходим жителям («Озеро» – частный сектор Ирбита, где расположены 179 жилых домов), и поинтересовался, насколько реально построить газопровод. В администрации президента ответили – газ будет, причём в ближайшее время.

Ситуацию прояснил глава Ирбита Николай Юдин. Оказывается, ещё в 2019 году мэрия города подала заявку в проектный офис областного министерства энергетики и ЖКХ по развитию газификации (заработал в 2018 году). В этом офисе рассматриваются вопросы прокладки газопроводов ещё на стадии проектирования, чтобы заранее учесть реальное количество потребителей голубого топлива в населённых пунктах. На днях стало известно, что Ирбит благополучно прошёл отбор, и микрорайон «Озеро» будет газифицирован полностью.

– Документы готовит тюменская компания, она передаст нам готовый проект с заключением госэкспертизы. Общая стоимость газопровода составляет 20 млн рублей, расходы местного бюджета – всего 3,5 млн рублей. Протяжённость газопровода – 5 километров, газ получат все 179 домовладений, – сообщил Николай Юдин.

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