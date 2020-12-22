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Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 декабря 2020, 14:14

Губернатор Свердловской области объяснил, почему растут тарифы на вывоз мусора

Вывоз мусора

Евгений Куйвашев также подтвердил, что власти планируют построить мусоросортировочный комплекс в северной части региона. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему тарифы на вывоз мусора ежегодно увеличиваются. Также он подтвердил, что власти планируют построить мусоросортировочный комплекс в северной части региона.

Вопрос о мусоросортировочном комплексе задала журналистка из Краснотурьинска во время пресс-конференции губернатора Свердловской области. Она отметила, что в северной части региона самый большой тариф на вывоз ТКО, куда также входит инвестиционный сбор на строительство комплекса.

"Конечно, будем строить, иначе это серьёзное правонарушение. Если люди собирают деньги, а комплекс не строится, то это является нарушением. За этим последует наказание. МинЖКХ контролирует эту ситуацию", - сказал Евгений Куйвашев.

Также губернатор объяснил, почему тарифы на вывоз мусора ежегодно растут.

"Они ведь повышаются не потому, что кому-то захотелось их увеличить. Растёт цена на горючее, на электроэнергию, растёт зарплата так или иначе - по 5-7%. Всё это укладывается в тариф", - заявил глава региона.

По его словам, от постепенного роста отказаться невозможно, так как это приведёт к стагнации. При этом он подчеркнул, что чрезмерное увеличение тарифов также нельзя терпеть. "Нужно сообщать об этом нам, мы будем детально разбираться и объяснять людям, что происходит", - добавил Евгений Куйвашев.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

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