Свердловские энергетики банкротят 160 организаций-должников

Свердловские энергетики банкротят компании, задолжавшие 820 миллионов. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области «ЭнергосбыТ Плюс» начал процедуру банкротства 160 организаций. Их задолженность за электроэнергию и тепло составляет более 820 млн рублей.

Информация о намерении подать заявления на эти организации уже опубликована на федресурсе. В течение 30 дней (с даты публикования) организации должны погасить задолженность. Если этого не произойдёт, документы будут переданы в суд для признания должников банкротами.

Как рассказали в пресс-службе АО «ЭнергосбыТ Плюс», такие меры стали вынужденными. Принятые в досудебном порядке меры результатов не принесли.

В случае введения процедуры банкротства взыскание задолженности производится за счёт продажи имущества должника. В случае отсутствия у организации имущества её руководитель привлекается к субсидиарной ответственности.

Антирейтинг должников среди УК возглавили нижнетуринская ООО «УниверкомСевер 3» с долгом в 72,8 млн рублей, а также екатеринбургские ЖСК «ОЖЭК №1» – 23,6 млн рублей, ТСЖ «Кедр» – 6,2 млн рублей.

В перечень потенциальных банкротов также вошли предприятия коммунального сектора: ООО «Вертикаль» (Серов) с долгом 87 млн рублей, ООО ТК «СИСТЕМА» (Каменск-Уральский) – 27,8 млн рублей, ООО Группа компаний «Уралэнергомаш» (Верхняя Тура) – 11,7 млн рублей, МУП ЖКХ Ачитского ГО – 10,6 млн рублей.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось о 180 предприятиях-должниках. Их задолженность за свет и тепло составляла более 950 млн рублей.