Свердловским властям предстоит решить проблемы ещё более 800 дольщиков

Михаил Волков также сообщил, что сейчас в списке долгостроев в области значатся 24 объекта. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области в 2020 году около трёхсот обманутых дольщиков получили своё жильё – были закончены работы на девяти объектах. Тем не менее властям в ближайшие два года предстоит решить проблему ещё 872 человек. «Облгазета» узнала у регионального министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова, почему, несмотря на все усилия властей, на Среднем Урале появляются новые списки долгостроев, а, соответственно, и людей, которым нужно помочь.

– Такого большого количества недостроенных объектов и обманутых дольщиков, как это было в конце «нулевых» и начале «десятых», сегодня нет. Реформа, позволившая применить эскроу-счета (с июля 2019 года застройщики больше не могут получить деньги от дольщиков напрямую до тех пор, пока не сдадут дом в эксплуатацию. До этого времени средства покупателей будут лежать на специальных банковских счетах. -Прим. ред.), свела к нулю возможность появления обманутых дольщиков. Мы сегодня имеем остаточное явление, сформированное прежними застройщиками, - прокомментировал министр.

Михаил Волков также сообщил, что сейчас в списке долгостроев в области значатся 24 объекта. Согласно официальному сайту министерства, они расположены в Екатеринбурге (7 объектов), посёлке Светлом Арамильского ГО (3 объекта), в Верхнем Дуброво, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Первоуральске (по 2 объекта), в Дегтярске, Лесном, селе Патруши Сысертского района, посёлке Рефтинском (по 1 объекту).

– Все граждане, которые сейчас находятся у нас на учёте, прекрасно осведомлены о том, как решаются их проблемы, – заверил Михаил Волков.

Кстати В 2020 году свои новые квартиры получили семьи, вложившиеся в Екатеринбурге в ЖК «Первый Николаевский» (самый крупный долгострой в области. Тогда без своих квартир остались более 800 человек). Как сообщала «Областная газета», расселение происходило в два этапа: в 2018 году, когда завершилось строительство первой очереди ЖК «Татлин» (так был переименован проект ЖК «Первый Николаевский»), через два года в новое жильё заселилась оставшаяся 71 семья.

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