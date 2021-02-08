В 2021 году на ремонт «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле потратят 17,5 миллиона

В Нижнем Тагиле здание культурного центра «Дом Окуджавы» отремонтируют в два этапа. В бюджете на 2021 год на работы заложено 17 миллионов 567 тысяч рублей.
На эти деньги, в частности запланировано восстановление кирпичной кладки, декора дома, первоначальных оконных проёмов и подвальных окон. Ожидается, что после ремонта здание приобретёт внешний вид, приближенный к историческому.
Внутренняя обстановка центра полностью изменится. На наполнение выставочного пространства это не повлияет, но значительно расширит возможности имеющегося интерактивного оборудования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Завершение реализации проекта намечено на следующий год. В 2022 году будет уделено внимание прилегающей к зданию территории.
До конца февраля пакет документов по капремонту и реставрации центра будет направлен в службу заказчика городского хозяйства для дальнейшего размещения на портале госзакупок и определения подрядчика.
Культурный центр «Дом Окуджавы» расположен в доме подрядчика Белова (объект культурного наследия регионального значения).
Центр занимается сохранением и продвижением духовной и материальной памяти о жизни и творчестве одного из основоположников авторской песни Булата Окуджавы. Режим работы: вторник – суббота с 10:30 до 19:00.