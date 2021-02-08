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Общество / Благоустройство и ЖКХ
8 февраля 2021, 10:39

В 2021 году на ремонт «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле потратят 17,5 миллиона

Культурный центр «Дом Окуджавы»

Культурный центр «Дом Окуджавы» отремонтируют в два этапа. Фото: сайт центра.

В Нижнем Тагиле здание культурного центра «Дом Окуджавы» отремонтируют в два этапа. В бюджете на 2021 год на работы заложено 17 миллионов 567 тысяч рублей.

На эти деньги, в частности запланировано восстановление кирпичной кладки, декора дома, первоначальных оконных проёмов и подвальных окон. Ожидается, что после ремонта здание приобретёт внешний вид, приближенный к историческому.

Внутренняя обстановка центра полностью изменится. На наполнение выставочного пространства это не повлияет, но значительно расширит возможности имеющегося интерактивного оборудования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Завершение реализации проекта намечено на следующий год. В 2022 году будет уделено внимание прилегающей к зданию территории.

До конца февраля пакет документов по капремонту и реставрации центра будет направлен в службу заказчика городского хозяйства для дальнейшего размещения на портале госзакупок и определения подрядчика.

Культурный центр «Дом Окуджавы» расположен в доме подрядчика Белова (объект культурного наследия регионального значения).

Центр занимается сохранением и продвижением духовной и материальной памяти о жизни и творчестве одного из основоположников авторской песни Булата Окуджавы. Режим работы: вторник – суббота с 10:30 до 19:00.

Областная газета Свердловской области

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