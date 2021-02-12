В администрации Пышминского ГО подробно прокомментировали претензии читательницы Фото: Владимир Мартьянов

Жительница села Тупицыно (Пышминский ГО) Нина Соловьёва прислала к нам редакцию письмо с возмущениями. Пенсионерка рассказала историю своего младшего брата, который прошёл Афганистан. И пожаловалась на равнодушие властей округа к его коммунальным проблемам.

Со слов женщины, её родственник Виктор Кривоногов проживает в частном доме с печным отоплением. По закону он имеет право на льготы, в том числе на приобретение дров. Но по факту их не получает. К дому брата ещё в 2018 году провели водопровод, но из-за сильных холодов он промёрз. А квитанцию с требованием оплатить коммунальную услугу мужчине выставили. Вдобавок в доме установили водосчётчик, а за его опломбирование в местной управляющей компании запросили деньги – 500 рублей. Хотя по закону эта услуга должна предоставляться бесплатно.

– Не подумайте, что я хочу вас разжалобить или сказать, что у нас нет денег, – написала Нина Сергеевна. – Есть! И деньги, и совесть, и разум. Одного нам не хватает – справедливости.

В администрации Пышминского ГО пояснили – вся проблема в том, что родственник нашей читательницы точно не знает, какие именно права у него есть. Мэрия направила нам разъяснительную информацию – на нескольких листах. В ней сказано, что брат пенсионерки проживает в частном доме, а не в многоквартирном. И является собственником своего жилья. «Поэтому плата за услуги (наём и содержание жилого помещения) не предоставляется, соответственно компенсация расходов на оплату жилых помещений не начисляется и не выплачивается. С заявлением о предоставлении субсидии Кривоногов В.С. не обращался», сказано в отчёте мэрии.

Администрация подтвердила, что к дому Кривоногова был проведён водопровод – разводку и утепление его в подпольном помещении дома делал сам собственник. С ним заключён договор на водоснабжение, но приёмка и опломбирование счётчика не сделаны до сих пор – «в связи с непредоставлением доступа к прибору учёта». Водопровод функционировал без нареканий (он обслуживает ещё 20 абонентов), а перемерзание произошло «в зоне ответственности собственника, то есть в подполье частного дома мужчины». Плюс ко всему, Кривоногов Виктор «не произвёл ни одной оплаты за услугу ХВС, и долг на начало февраля составил 4046,04 рубля», сообщили в мэрии.

Советуем нашей читательнице вместе с братом обратиться за подробными разъяснениями в администрацию Пышминского ГО. Глава округа Виктор Соколов сказал, что готов встретиться и обсудить ситуацию.