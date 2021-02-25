В Екатеринбурге забраковали 13 детских площадок

Любое обращение свердловчан является основанием для проведения проверочных мероприятий во дворах. Фото: Галина Соловьёва.

Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области опубликовал список дворов Екатеринбурга, где не соблюдаются требования к содержанию детских игровых и спортивных площадок.

По данным департамента, выездные проверки площадок проводились в декабре 2020 года совместно с прокуратурой. По результатам контрольных мероприятий, нарушения были выявлены во дворах, расположенных в Ленинском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах уральской столицы:

ул. Островского, 1, 5, 7;

ул. Московская, 192, 194, 196, 198;

ул. Волгоградская, 18, 18а;

ул. Вильгельма де Геннина, 34, 40, 42, 31,33,37,45, 47, 49;

ул. Анатолия Мехренцева, 32, 38, 42, 46;

ул. Рябинина, 19, 21 ,29;

ул. Академика Сахарова, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 57;

ул. Совхозная, 2, 4 6, 8, 10, 12,;

ул. Таганская, 87, 89, 91, 95;

ул. Союзная, 27;

ул. 8 Марта, 188, 190;

ул. Фучика, 1, 3, 5;

ул. Шефская, 106/1, 106/2, 108.

Расположенные по указанным адресам площадки не соответствуют требованиям п. 3.5.11 Правил и норм технической эксплуатации жилфонда, утверждённых Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (территория каждого домовладения должна иметь: детские игровые площадки с озеленением и необходимым оборудованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей), а также пп. "ж" Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства России от 13.08.2006 № 491 (соблюдение требований законодательства РФ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности).

Прокуратурами районов внесены представления об устранении нарушений в отношении ООО "УК "Территория – Юг", ООО "УК "Юг-Энерго", АО "УК "Академический", ООО "УЖК "Адом".

Как рассказала в ходе вчерашней пресс-конференции первый замдиректора департамента Лилия Карпухина, граждане могут самостоятельно сообщать о несоблюдении требований на детских площадках.

"Любое обращение является основанием для проведения проверочных мероприятий", – отметила она, добавив, что за прошлый год в областной Госжилстройнадзор поступило 121 обращения.