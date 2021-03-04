Свердловское УФАС вынесло предупреждение регоператору по обращению с ТКО

Компания навязывала заявителю невыгодные условия договора на вывоз мусора и выставила счета за услуги, которые фактически не оказывались. Фото: Галина Соловьёва.

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выявило нарушение со стороны ООО "Компания Рифей" и вынесла регоператору предупреждение. Жалобу о нарушении антимонопольного законодательства подал индивидуальный предприниматель.

Договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами является публичным, в связи с чем исполняющая сторона не может отказаться от предоставления услуг, если сторона потребителя исполняет условия договора надлежащим образом. Кроме того, публичность договора означает обязательность его заключения.

Как сообщает пресс-служба УФАС, в ходе проверки было выявлено, что документ, подготовленный регоператором "Рифей", не соответствует типовому договору, а также содержит положения, о которых стороны не договаривались. Отмечается, что компания навязывала предпринимателю невыгодные условия по вывозу мусора и выставила счета за услуги, которые фактически не оказывались.

В проекте договора содержалась только часть объектов накопления ТКО, которые указывал предприниматель в своей заявке. Это может характеризоваться как отказ или уклонение от заключения договора на оказание услуг по вывозу ТКО.

Свердловское УФАС выдало компании "Рифей" предупреждение о необходимости в течение 10 рабочих дней отозвать выставленные в адрес предпринимателя счета за оказание услуг по обращению с ТКО в период с августа по октябрь 2020 года. Также регоператору будет необходимо привести договор в соответствие с формой типового договора.