На озере Шарташ может появиться один из лучших термальных комплексов в России

Благодаря использованию пирса термальный комплекс на Шарташе приобретает спортивную направленность Фото: Скрин Инстаграмма Виктории Казаковой

На южном берегу озера Шарташ к 2023 году планируется создание современного оздоровительного комплекса. На прошлой неделе на своей странице в Инстаграм министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова сообщила, что правительственная комиссия одобрила проект термального комплекса «Баден-Баден «Озеро Шарташ».

Возведение этого объекта запланировано в рамках реализации мастер-плана по реконструкции рекреационно-оздоровительного кластера Шарташский лесной парк. Первая очередь термального комплекса, представляющая собой бассейны под открытым небом, благоустроенную территорию, рестораны и кафе, будет построена до конца 2023 года. Общая площадь – 3 500 квадратных метров. Инвестором выступает ООО «Баден-Баден Екатеринбург». Объём инвестиций, запланированный на реализацию проекта, должен составить 400 миллионов рублей.

Ежегодно «Баден-Баден «Озеро Шарташ» смогут посещать до 170 тысяч человек. Аналогичные термальные комплексы успешно работают в Свердловской области – на Уктусе и в Реже, а также в соседних регионах – на Южном Урале и в Курганской области. Но, как рассказал корреспонденту «Облгазеты» директор Шарташского лесного парка Артур Зиганшин, термальный комплекс на Шарташе может стать одним из лучших в стране.

– При обсуждении технологической стороны задумки у нас была договорённость с инвестором, чтобы проект опережал своё время технически и морально лет на 15, – сказал он.

Сейчас работа над термальным комплексом находится в стадии проектирования. По словам Артура Зиганшина, инвестор может выйти на стройплощадку в конце лета – осенью этого года.

– Первый этап проекта будет реализовываться на участке, который не относится к особо охраняемой природной территории, но исторически входит в границы Шарташского лесопарка. В этом месте в советское время располагалась база отдыха завода ЖБИ, – говорит Артур Зиганшин. – Мы специально выбирали именно такой участок, который исторически являлся местом отдыха и был не залесённым, чтобы не навредить природе, прежде всего озеру.

К слову, от старой базы отдыха останется пирс, который используется в реализуемом проекте.

– Пирс послужит местом, где будут швартоваться катамараны и лодки, а также заниматься сёрферы, – поясняет Артур Зиганшин. – Спортивная составляющая здесь однозначно останется.

Проект «Баден-Баден «Озеро Шарташ» можно считать якорным для реализации всей задумки по созданию рекреационно-оздоровительной зоны вокруг этого озера. Его реализация, по мнению Артура Зиганшина, позволит привлечь и других инвесторов, которые бы превратили этот пригород Екатеринбурга в уютное место отдыха.

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