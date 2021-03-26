В Екатеринбурге прокуратура проверяет УК из-за "двойных" счетов за коммуналку

Предупреждения получили три управляющие компании и ресурсоснабжающая организация уральской столицы. Фото: Владимир Мартьянов.

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку информации о выставлении двойных платёжных документов на оплату ЖКУ. Предупреждения получили три управляющие компании и ресурсоснабжающая организация уральской столицы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ООО УК "Лазурит", ООО УК "Городская эксплуатационная служба", ООО "УК ЖК «Адмиральский" начисляют плату за отопление и горячее водоснабжение пользователям и собственникам жилья при отсутствии соответствующего договора ресурсоснабжения. Руководителям указанных компаний были внесены представления об устранении нарушений.

Помимо этого прокуратура вынесла предупреждение ресурсоснабжающей организации о недопустимости нарушения законодательства в части предоставления качественных коммунальных услуг. Речь идёт о екатеринбургском отделении Свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс", АО "Екатеринбургэнергосбыт".

Свердловская прокуратура держит ситуацию на контроле и будет продолжать проверки.