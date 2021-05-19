Власти Каменского ГО начали ремонт аварийных сетей, не дождавшись помощи от области

Проблема износа коммунальных сетей беспокоит жителей Каменского района не первый год. Фото: Павел Ворожцов

Администрация Каменского городского округа провела торги на капитальный ремонт аварийных участков сетей холодного водоснабжения сразу в нескольких населённых пунктах. За работы мэрия заплатит в общей сложности 4,6 млн рублей – это максимальная сумма, которую власти смогли изыскать в муниципальном бюджете. Ранее округ обращался за финансовой помощью к правительству региона, но решения о выделении средств до сих пор нет.

Безвыходное положение

Каменский городской округ – это 65 сельских населённых пунктов и почти 28 тысяч жителей. Износ коммунальных сетей на территории (особенно ХВС и канализации) превысил 80 процентов – они не ремонтировались более 30 лет. Отсюда регулярные порывы и аварии. Областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов в интервью «Облгазете» (см. № 064 от 13.04.2021) констатировал: «В этом округе вопрос замены сетевого хозяйства уже не назрел, а «перезрел». Населённых пунктов очень много, расстояние между ними большое, требуется не одна сотня миллионов рублей, чтобы решить вопрос».

Бюджет муниципалитета – дотационный: собственных доходов – только 30 процентов, остальные 70 – субсидии из областной казны. Найти свободные средства на масштабный ремонт сетей нереально. Каждый год администрация вынуждена «латать дыры», меняя по нескольку метров труб на самых аварийных участках, но проблему в целом это не решает.

В марте этого года обострилась ситуация в селе Маминском, где проживает более тысячи человек. Из-за отключения электричества вышел из строя частотный регулятор на скважине, подающей воду. Электричество вскоре дали, но оборудование не восстановилось. И пока его ремонтировали, водопроводные сети успели промёрзнуть (стояли сильные холода). Администрации села и округа организовали подвоз воды жителям. Но, со слов самих сельчан, этой воды оказалось недостаточно – людям пришлось растапливать в вёдрах снег (см. «Облгазету» №061 от 08.04.2021).

Временный выход из положения власти нашли, но подчеркнули: нужна полная замена всей водопроводной магистрали, иначе перебои с водой будут продолжаться. На прокладку новых сетей нужно минимум 32 млн рублей. Тогда же глава округа Сергей Белоусов обратился за помощью в правительство Свердловской области. Но, как выяснила «Облгазета», финансовой поддержки округ до сих пор не получил.

– Нам впрямую не отказывают. И конкретного решения нет, – сообщил глава.

Рассчитываем на себя

Оказавшись в «подвешенном» состоянии, муниципалитет был вынужден изыскивать деньги из собственной казны (откладывать ремонт сетей нельзя!). Удалось собрать только 4,6 млн рублей. Средства пойдут на капремонт сетей ХВС в четырёх населённых пунктах:

село Маминское: улицы Лесная и Чапаева – Фурманова;

село Рыбниковское: улица Советская;

посёлок Мартюш: улицы Гагарина и Ленина;

село Позариха: улица Механизаторов.

– Это самые проблемные участки, все они требуют скорейшего ремонта. Без него дальнейшая эксплуатация сетей просто невозможна. Мы могли бы выбрать какой-то один населённый пункт и направить все средства туда, но тогда жители других территорий остались бы ни с чем, – сказал Сергей Белоусов.

Электронные аукционы уже состоялись, подрядчики приступают к работам. За 30 дней в Маминском, Рыбниковском и Мартюше специалисты должны демонтировать старые трубы, взамен проложить новые – из полиэтилена, а также установить новые колодцы (где это необходимо) и промыть трубопроводы с дезинфекцией. В Позарихе заменят не только трубы, но и тепловую изоляцию системы ХВС. Контроль за работой подрядчиков осуществляет муниципальное управление капитального строительства.

Между тем, в областном министерстве энергетики и ЖКХ подтвердили, что вопрос с выделением средств из резервного фонда региона для нужд Каменского района не решён. Изменится ли ситуация в ближайшее время, неизвестно. Причины, почему так происходит, не называются. В администрации муниципалитета предположили, что это может быть связано с дефицитом областной казны из-за пандемии.

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