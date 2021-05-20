В Пелыме впервые стартует масштабная дорожная стройка

Бетонные плиты покрывают пелымские дороги и дворы не один десяток лет Фото: Администрация Пелымского ГО

В посёлке Пелым – самом северном в Свердловской области – стартовал большой проект по строительству новых дорог. Он рассчитан на три года, с общей стоимостью 72 млн рублей. Дорожные работы пройдут на трёх улицах – Строителей, Газовиков и Павлика Морозова. Подобного проекта в истории посёлка ещё не было.

Пелым – таёжный посёлок в 620 км от Екатеринбурга, где проживает более четырёх тысяч человек. Большинство из них занято в газотранспортной отрасли (на территории располагается филиал корпорации «Газпром»). В посёлке построены многоквартирные дома, работают образовательные учреждения, больница, музей, библиотека, физкультурно-оздоровительный комплекс. Основные объекты инфраструктуры сосредоточены вдоль улиц Строителей, Газовиков и Павлика Морозова (они начинаются от въезда в посёлок и пересекаются между собой). Но привычных нам асфальтированных дорог на них нет – вместо асфальта лежат железобетонные плиты (так сделали строители в 1950–1960-е годы, когда формировался населённый пункт).

За годы эксплуатации бетонное покрытие порядком износилось – на плитах появились сколы и трещины, а сами плиты в нескольких местах перекосило. Разрушению дорог способствовало и отсутствие гидроизоляции на стыках бетонных блоков. Перед властями Пелыма встал вопрос о скорейшем ремонте улично-дорожной сети.

В прошлом году эксперты Уральского дорожного научно-исследовательского центра по заказу администрации посёлка подготовили проект строительства новых дорог – на этот раз с асфальтовым покрытием. С учётом высокой стоимости работ (72 млн рублей) было принято решение выполнять их поэтапно. Сейчас в посёлке стартовал первый этап. Завершить проект планируется в 2023 году.

– Всё в комплексе будет: не только новые дороги, но и уличное освещение, остановочные комплексы, парковки, пешеходные перекрёстки и тротуары, – рассказал «Облгазете» глава Пелымского городского округа Шахит Алиев.

Подряд на реализацию проекта выиграла компания «Новая магистраль» из Нижней Туры. Ей предстоит непростая задача. Общая протяжённость дорог на трёх улицах составляет 1,6 километра. Ширина проезжей части – 6 метров, полос движения – две. Вдоль дорог проложены инженерные сети (водопровод, теплотрасса, линии ЛЭП, газопроводы и пр.) – их нужно не повредить. Вдобавок, нужно оформить съезды к индивидуальным жилым домам, а таких съездов – 39!

Интересно, что проект предусматривает выполнение работ без перекрытия движения автотранспорта. Справится ли с этим подрядчик – покажет время. «Облгазета» следит за ситуацией.

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