Екатеринбургские трамвайные остановки с одним сиденьем оказались рекламными конструкциями

Остановка «Шейнкмана» в Екатеринбурге: присесть в ожидании транспорта может лишь один человек. Фото: Галина Соловьёва.

А вы замечали, что в Екатеринбурге есть очень странные трамвайные остановки, оборудованные всего одним сиденьем? По поводу такой остановки «Шейнкмана», расположенной на улице Челюскинцев возле городской больницы №2, к нам обратился наш читатель Леонид Лескин.

– Мне 81 год, езжу сюда в больницу. Но когда ожидаю свой маршрут, часто приходится стоять, так как единственное сиденье занято. Для кого строили такую остановку? То, что она появилась рядом с медицинским учреждением, нельзя назвать иначе как издевательством над пожилыми и больными людьми, – возмущается пенсионер.

По словам Леонида Григорьевича, он уже обращался в администрацию Верх-Исетского района Екатеринбурга, недалеко от здания которой расположена остановка, но там ответили, что переоборудование остановочных пунктов не в их полномочиях. Нас тоже заинтересовала эта ситуация. Журналист «Облгазеты» обратился в екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт», но там сообщили, что оборудование остановочных комплексов на трамвайных линиях находится в компетенции комитета по транспорту администрации Екатеринбурга.

– Это не остановочный комплекс, а рекламная конструкция, которую по согласованию с администрацией установила рекламная фирма, – пояснила журналисту «Облгазеты» заместитель начальника департамента информполитики – начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – Но эта конструкция предусматривает навес для ожидающих транспорт. Сама остановка появится чуть позже, в администрации планируют установить её в этом году.

Как оказалось, «Шейнкмана» – не единственная остановка с одним сиденьем в городе. В администрации Екатеринбурга затруднились назвать точное количество таких «рекламных конструкций», но ещё одну похожую мы приметили на Уралмаше – на трамвайной остановке «Диагностический центр». Как ни странно, она тоже оказалась рядом с крупным медицинскими учреждением – ГКБ №14. Очень странно, что давая «добро» на установку таких конструкций, в администрации города не учли, что располагать их рядом с больницами нельзя. Хотелось бы верить, что полноценные остановочные комплексы всё же появятся в этом году и избавят пожилых людей от необходимости ожидать свой транспорт стоя.

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Опубликовано в №97 от 02.06.2021