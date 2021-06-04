Губернатор, помоги!

Вот так выглядит аварийный участок сети ГВС в Позарихе Фото: Павел Ворожцов

В Каменском городском округе произошло очередное ЧП на коммунальных сетях. И на этот раз серьёзнее некуда. «Облгазета» побывала в эпицентре событий…

«Это кошмар какой-то»

Всё началось 11 мая в селе Позариха, где проживает более двух тысяч человек. В квартирах жителей пропала горячая вода. Как выяснилось, сети ГВС перекрыла на ремонт компания «ТК «Система», которая их обслуживает. Ремонту подлежал аварийный участок по улице Механизаторов, «ТК «Система» предстояло заменить порядка 90 метров труб. Но оказалось, что коммунальщики… не готовы к работам и только собираются закупать материалы.

Между тем из-за отключения ГВС остановил работу сельский детский сад: в нём отсутствуют водонагреватели, и 25 детей пришлось переводить в другой садик. В многоквартирных домах (их в селе 21) резко увеличился разбор холодной воды, и давления стало не хватать для жильцов верхних этажей. А на улице жара, да и у многих – огороды, которые требуют полива…

– Это кошмар какой-то был, – рассказывает жительница Позарихи Надежда Ломаева. – Одна холодная вода, да и та – тоненькой струйкой! Ни помыться, ни постирать! А те, кто с ребятишками, и вовсе намаялись! Разве можно так с людьми?!

Сельчане собрались и пошли по инстанциям – в местную управляющую компанию, администрацию района, прокуратуру… В село срочно выехал глава муниципалитета Сергей Белоусов - сделал поквартирный обход, собрал жалобы и вызвал «ТК «Система» на ковёр. Руководитель компании Иван Кагадеев заявил, что да, к ремонту они только готовятся (!), но горячую воду вернуть могут, несмотря на аварийный участок. По распоряжению главы ГВС возобновили, но не тут-то было…

– Из крана горячей воды бежит чуть тёпленькая струйка. Да и напор холодной оставляет желать лучшего. При этом за коммуналку мы платим исправно, собираемость денег в селе – больше 80 процентов, – сообщила жительница Ангелина Мозылева.

В долговой яме

С момента отключения ГВС прошёл почти месяц, а воз и ныне там. Горячая и холодная вода в дома сельчан поступает, но с перебоями. А аварийный участок коммунальной сети по-прежнему не ремонтируется. Сотрудники «ТК «Система» кормят жителей и районную администрацию обещаниями. Вдобавок из-за повторного запуска ГВС образовался другой порыв – на участке по улице Лесной.

– Эта безответственность шокирует! – говорит жительница Позарихи Елена Осинцева. – Зачем эта компания взяла на себя обязательства по ремонту сетей, если она не готова к работам и толком не знает наших проблем?!

Как выяснила «Облгазета», обязательства у «ТК «Система» весьма серьёзные. И дело не только в двух аварийных участках. С этой компанией в прошлом году администрация округа подписала концессионное соглашение (концессия – передача муниципального имущества, сетей в оперативное управление частному инвестору, при этом сами сети и имущество остаются в собственности муниципалитета. – Прим. авт.). Срок действия соглашения – 25 лет, в сети ГВС планировалось вложить порядка 500 млн рублей. Из них 300 млн – из областной казны, а 200 млн – средства инвестора, то есть «ТК «Система».

Условия соглашения прорабатывались на уровне регионального правительства. И на тот момент компания не имела задолженности по налогам, арестованных судом счетов. Два отопительных сезона «ТК «Система» отработала и даже устранила ряд замечаний к сетям, выданных округу ранее Ростехнадзором. Но за это время фирма накопила долги перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов – газовиками, энергетиками… И, как выяснилось, именно долги стали причиной зависшего ремонта аварийных участков.

– В настоящее время задолженность «ТК «Система» перед ресурсниками составляет 189 млн рублей, – сообщил «Облгазете» глава Каменского ГО Сергей Белоусов. – Уралсевергазу компания должна 55 млн, Синарской ТЭЦ – 31 млн, Свердловэнергосбыту – 59 млн, Газэксу – 6 млн, более 20 млн – за поставку угля. Свердловэнергосбыт уже отсудил 23 млн, и расчётный счёт компании заблокировали. Это как раз совпало с отключением ГВС в Позарихе. Руководство «ТК Система» обещает нам закупить материалы и выполнить ремонт, несмотря на арест счёта. Но, если честно, слабо верится. А поскольку действует концессионное соглашение, передать сети ГВС на обслуживание другой компании мы не можем.

Под угрозой срыва

Откуда, спрашивается, долги у концессионера, который отработал всего два сезона? В администрации района пояснили – всё дело в убыточных тарифах. Протяжённость изношенных сетей – десятки километров, на их замену требуются сотни миллионов рублей, а сборов коммунальных платежей от населения – меньше, чем с одной девятиэтажки в Каменске-Уральском. К примеру, в районном посёлке Горный на ремонт сетей необходимо 8,5 млн рублей, а ежегодный сбор платежей составляет всего 3,2 тысячи (!) рублей (это при максимальной собираемости средств). И при таком раскладе не накопить долги перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов просто нереально.

Но есть и ещё одна причина. Когда задолженность только начала расти, мэрия Каменского ГО по просьбе ТК «Система» предоставила компании бюджетную субсидию в сумме 26 млн рублей. Деньги были целевыми и должны были пойти как раз на погашение долгов. Но концессионер по непонятным причинам этого не сделал. В итоге в ситуацию вмешались правоохранительные органы: они изъяли всю финансовую документацию с целью выяснить – куда на самом деле ушли деньги? Следственные действия продолжаются до сих пор.

Второго июня, в день визита «Облгазеты» в Каменский район, глава муниципалитета Сергей Белоусов в очередной раз встречался с руководством «ТК «Система». И поставил ультиматум: если до 15 июня коммунальщики не начнут ремонт аварийных сетей, он пойдёт на радикальные меры.

– Исполнение концессионного соглашения – под вопросом, – прокомментировал нам Сергей Александрович. – Если ситуация не изменится, я буду вынужден поставить вопрос о расторжении этого соглашения. И начать готовиться к отопительному сезону силами нашего МУП «Тепловодоснабжение». На расторжение может уйти несколько месяцев, а финансовые возможности МУПа невелики. Не хотелось бы, конечно, доводить до этого. Но ситуация очень тяжёлая…

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Крик души Уважаемый Евгений Владимирович! Каждый год мы мучаемся из-за перебоев с водоснабжением. Наши сети – в аварийном состоянии по всему району, они не менялись больше 30 лет. Порывы происходят регулярно, напор воды – слабый, по нескольку дней мы не можем нормально помыться, постирать бельё, выкупать детей. Наш район – дотационный, средств на масштабную замену сетей нет. Местные власти латают дыры, но это не решает проблему. Все водопроводные трубы – в хомутах! Глава нашей администрации на контакт идёт, от людей не бегает, пытается решить вопрос. Но что он в одиночку может сделать?! Мы устали ходить по инстанциям, обращаться в прокуратуру, чтобы на нас обратили внимание в областном правительстве. Направляли письма с просьбой выделить нам деньги на ремонт сетей из резервного фонда региона, но ответа нет четвёртый месяц. Без вашей помощи нам не обойтись. Сил никаких нет это терпеть! Помогите нам! Мы тоже – люди! Жители Каменского городского округа

Не только Позариха В марте этого года обострилась ситуация с водоснабжением в селе Маминском, где проживает более тысячи человек. Из строя вышел частотный регулятор на скважине, подающей воду. Пока его ремонтировали, водопроводные сети успели промёрзнуть (стояли сильные холода). Администрации села и округа организовали подвоз воды жителям. Но этой воды оказалось недостаточно – людям пришлось растапливать в вёдрах снег (см. «Облгазету» №61 от 08.04.2021). Тогда же районные власти решили обратиться за помощью в областное правительство, но финансовой помощи так и не получили. Пришлось решать проблему своими силами, на это ушло полтора месяца;

где проживает более тысячи человек. Из строя вышел частотный регулятор на скважине, подающей воду. Пока его ремонтировали, водопроводные сети успели промёрзнуть (стояли сильные холода). Администрации села и округа организовали подвоз воды жителям. Но этой воды оказалось недостаточно – людям пришлось растапливать в вёдрах снег (см. «Облгазету» №61 от 08.04.2021). Тогда же районные власти решили обратиться за помощью в областное правительство, но финансовой помощи так и не получили. Пришлось решать проблему своими силами, на это ушло полтора месяца; 13 мая без воды остался посёлок Мартюш – с населением почти пять тысяч человек. Причины – большой водоразбор и снижение производительности насоса. Пока шла замена насоса, в ночь на 15 мая в посёлке произошёл пожар (загорелся сарай). И чтобы не подпустить пламя к жилым домам, пожарные использовали воду из накопительного резервуара, предназначенного для водоснабжения посёлка. В результате уровень воды резко упал, произошло отключение насосов. Пока их переключали, обновляли оборудование и заполняли резервуар, жителям воду подвозили. Ситуация стабилизировалась 17 мая.

Диверсия? Когда в Позарихе отключили ГВС, в Интернете появился видеролик с участием трёх местных подростков. Они заявили, что из-за происшествия вынуждены ходить в туалет на улицу, а воду черпать из ручьёв. При этом массовых жалоб в сельскую управляющую компанию и ЕДДС от жителей не было. Главе Каменского ГО начали звонить журналисты, в том числе с федеральных телеканалов. Но когда им объяснили реальную ситуацию, отказались ехать на съёмки в село. – Жители Позарихи мне рассказали, что сняться подростков в ролике попросили их родители. Кто именно – мне известно. Судя по всему, эти люди решили попиариться на общей беде и намеренно дискредитировать администрацию, – сказал «Облгазете» Сергей Белоусов. К слову, ещё в 2018 году, когда в посёлке Мартюш произошло сразу несколько порывов на сетях и перестала функционировать канализационная система, районные власти провели обследование местных колодцев. И обнаружили в них бетонные кольца, перекрывающие систему. Выплыть такие кольца из квартирных санузлов не могли.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сергей Белоусов – у аварийного участка сети ГВС в Позарихе Фото: Павел Ворожцов

Сергей Белоусов доводит до сведения жителей Позарихи текущую ситуацию Фото: Павел Ворожцов

Второго июня глава Каменского ГО в очередной раз встретился с жителями в администрации Позарихи Фото: Павел Ворожцов