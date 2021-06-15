Инвестор каменских сетей так и не выполнил условия концессии

Материал о ситуации в Каменском ГО вышел 5 июня. «Облгазета» выезжала на территорию Фото: скриншот статьи "Облгазеты"

Вчера истёк последний срок для компании «ТК Система», которая взяла в концессию сети горячего водоснабжения в Каменском городском округе. Напомним, глава территории Сергей Белоусов 4 июня поставил компании ультиматум: если до 15 июня она не начнёт ремонт аварийных сетей в селе Позариха, он будет вынужден расторгнуть концессионное соглашение. Чуда, как выяснилось, не произошло.

О критической ситуации с коммунальными сетями в Каменском районе «Облгазета» рассказывала недавно (см. №100 от 05.06.2021). Жители обратились за помощью к губернатору региона Евгению Куйвашеву - они устали мучиться из-за постоянных перебоев с водой. Вдобавок выяснилось, что концессионер – «ТК Система» – крупно задолжал поставщикам топливно-энергетических ресурсов, и расчётный счёт компании арестовали. В результате компания не смогла начать ремонт аварийной сети ГВС в Позарихе, хотя перекрыла участок ещё 11 мая.

Вчера мы вновь связались с главой округа Сергеем Белоусовым, и он сообщил: «ТК Система» всё же вышла на ремонт – 11 июня. Но отремонтировала гораздо меньше запланированного. Мэр округа срочно выехал в правительство Свердловской области.

– Состоялась встреча с министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым, – рассказал нам Сергей Александрович. – Он полностью в курсе ситуации. Концессионер продолжает потихоньку делать ремонты, но доверия к нему уже нет. На днях я планирую обсудить проблему с депутатами нашего округа – хочу услышать их мнение. Дальше тянуть не будем – концессионное соглашение, скорее всего, будем расторгать.

Напомним, власти Каменского района подписали концессионное соглашение с «ТК Система» в прошлом году – сроком на 25 лет. В аварийные сети ГВС планировалось вложить 500 млн рублей. Из них 300 млн – из областной казны, а 200 млн – деньги самой «ТК Системы».

На Среднем Урале это первый случай срыва концессии в сфере энергетики и ЖКХ.

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