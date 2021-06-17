Десять участков дорог в Екатеринбурге останутся без ремонта по вине подрядчика

Подрядчику вынесли шесть претензий на общую сумму 2,2 миллиона рублей. Фото: Анна Митчина

Администрация Екатеринбурга расторгла контракт на ремонт автомобильных дорог города с дорожно-строительной компанией «Строймеханизация». Такое решение было принято в связи с тем, что организация не выполняла обязательства по муниципальному контракту.

МКУ «Городское благоустройство» заключило контракт на ремонт дорог в Екатеринбурге ещё 26 января. Его стоимость превысила 180 млн рублей.

ДСК «Строймеханизация» обязалась в рамках договора выполнить ремонт десяти участков дорог:

Улица Локомотивная (автодорога в пос. Компрессорного завода) с транспортной развязкой у Компрессорного завода;

Улица Эстонская;

Улица Главная от транспортной развязки «УралНИИсхоза» до улицы Механизаторов;

Улица Братская;

Бульвар Самоцветный;

Переулок Рижский;

Улица Громова от улицы Академика Бардина до улицы Начдива Онуфриева;

Улица Начдива Онуфриева от проезда Решетникова до улицы Академика Постовского;

Улица Академика Постовского;

Автомобильная дорога по улице Викулова от автодороги по улице Татищева до улицы Крауля.

Согласно контракту, подрядчик обязался закончить работы до 15 сентября 2021 года. За четыре месяца с момента подписания документов администрация Екатеринбурга вынесла подрядчику шесть претензий за ненадлежащее исполнение обязательств. Общий объём неустоек превысил 2,2 миллиона рублей. В связи с этим было принято решение расторгнуть контракт.

В мэрии Екатеринбурга «Областной газете» обещали подготовить ответ на вопрос о дальнейшей судьбе данного аукциона и о том, на сколько высоки риски, что названные участки дорог не будут отремонтированы в текущем году.