«За Екатеринбург стало стыдно…»

Материал о благоустройстве в Краснотурьинске вышел в «ОГ» 23 июня. Фото: Скриншот газетной статьи

В конце июня «Облгазета» опубликовала статью о Краснотурьинске, который в федеральном рейтинге опередил Екатеринбург по качеству городской среды (см. №110 от 23.06.2021). Материал вызвал бурный отклик у жителей уральской столицы. Екатеринбуржцы звонили в редакцию и делились эмоциями…

Так, жительница улицы Комсомольской (представилась Надеждой Викторовной) рассказала, что после прочтения статьи ей стало стыдно за уральскую столицу:

– Мы живём в центре региона, но нам очень далеко в плане благоустройства до того же Краснотурьинска. Небольшой северный город опережает нас по всем статьям. Даже в пятёрке самых комфортных городов Свердловской области Екатеринбург занимает последнее – пятое место. А впереди юбилей – 300-летие города!

Надежда Викторовна сообщила, что в её микрорайоне (Втузгородок. – Прим. авт.) очень много старых, сухих деревьев, мусора, грязи. Но с этим никто ничего не делает.

– Нельзя же «вылизывать» только центр Екатеринбурга! – поделилась она. – Люди живут и на окраинах, только власти не обращают внимание на эти территории. У нас столько различных предприятий работает, научных институтов! Учреждения солидные, большие. Неужели их нельзя привлечь к благоустройству района?! Во времена СССР и то лучше было…

Эти же мысли высказала Наталья Панкратова из посёлка Изоплит. Читательница тоже обратила внимание, что все усилия городских властей сосредоточены на центре Екатеринбурга:

– Надо менять подход к благоустройству. И статья про Краснотурьинск – тому подтверждение. А то выходит, что радуешься за других – как у них красиво и хорошо, а к своему родному городу – куча вопросов…

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