ЕМУП "Водоканал" возьмёт кредит в 500 миллионов на Универсиаду

Займ нужен для проведения работ по подготовке инфраструктуры уральской столицы к студенческим играм. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбургское МУП "Водоканал" объявило конкурс на поиск банка для займа на сумму более 500 млн рублей. Эти средства будут необходимы для подготовки к Всемирной летней универсиаде 2023 года.

Информация о поисках банка появилась на портале госзакупок. "Областной газете" подтвердили в пресс-службе "Водоканала", что займ нужен для проведения работ по подготовке инфраструктуры уральской столицы к студенческим играм.

Напомним, в марте 2021 года стало известно, что у ЕМУП "Водоканал" возникли сложности при реализации объектов Универсиады - предприятию не удавалось найти источник для возврата потенциального займа в размере 383 млн рублей. Руководство предполагало, что этот кредит будет погашен благодаря федеральным и региональным программам, однако было предложено профинансировать подготовку инфраструктуры Универсиады за счёт муниципальных средств.

Чуть позже в "Водоканале" заявили, что деньги на строительство и модернизацию инфраструктуры у них есть, но источник финансирования должен быть определён до того, как предприятие начнёт строительство сетей. Для объектов Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, "Водоканал" должен будет построить порядка 15 км сетей.