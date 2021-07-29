Восстановлению подлежит!

Глава Каменского ГО Сергей Белоусов на аварийном участке сети в Позарихе. Фото: Павел Ворожцов

Каменскому городскому округу выделено 32 млн рублей на ремонт коммунальной инфраструктуры. Для территории, где перебои с водоснабжением и регулярные аварии – дело уже привычное, это суперрадостное событие. Особенно если учесть, что решения областных властей о выделении средств жители ждали несколько месяцев.

Уже не первый год Каменский район, куда входят 65 населённых пунктов (и все они сельские), возглавляет список муниципалитетов с самым высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры (он превысил 90 процентов) и самым большим количеством жалоб на качество услуг тепло- и водоснабжения. В интервью «Облгазете» областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов (см. №64 от 13.04.2021) отмечал, что вопрос замены сетевого хозяйства в этом районе не назрел, а «перезрел». А чтобы разом решить проблему, требуется не одна сотня миллионов рублей, ведь расстояние между населёнными пунктами – несколько десятков километров…

Аварийная напасть

В этом году на районных сетях уже произошло несколько крупных аварий. Так, в марте обострилась ситуация с водоснабжением в селе Маминском, где проживает более тысячи человек. Из строя вышел частотный регулятор на скважине, подающей воду. Пока его ремонтировали, водопроводные сети успели промёрзнуть (стояли сильные холода). Администрации села и округа организовали подвоз воды жителям, но этой воды оказалось недостаточно – людям пришлось растапливать в вёдрах снег (см. «Облгазету» №61 от 08.04.2021). Тогда же глава Каменского ГО Сергей Белоусов обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой выделить 32 млн рублей из резервного фонда региона на ремонт сетей. Но ответа не последовало…

А в мае остался без воды посёлок Мартюш с населением почти пять тысяч человек. Причины – большой водоразбор и снижение производительности насоса. Пока шла замена насоса, в посёлке произошёл пожар (загорелся сарай). И чтобы не подпустить пламя к жилым домам, пожарные использовали воду из накопительного резервуара, предназначенного для водоснабжения посёлка. Пока резервуар заполняли, людям воду подвозили. На это тоже ушло несколько дней.

Хуже некуда

В самой тупиковой ситуации оказались жители села Позариха. Кстати, тоже в мае. У них пропала горячая вода, а холодная шла тоненькой струйкой. И это в жаркую погоду, в разгар огородной кампании!

– Это кошмар какой-то, – жаловалась «Облгазете» сельчанка Надежда Ломаева. – Ни помыться, ни постирать! А те, кто с ребятишками, и вовсе намаялись! Разве можно так с людьми?!

– При этом за коммуналку мы платим исправно, собираемость денег в селе – больше 80 процентов, – отмечала жительница Ангелина Мозылева.

Как выяснилось, всё дело в аварийном участке сети, который должна была ремонтировать коммунальная компания «ТК Система». С ней администрация Каменского ГО ещё в прошлом году заключила концессионное соглашение сроком на 25 лет (концессия – передача муниципального имущества, сетей в оперативное управление частному инвестору, при этом сами сети и имущество остаются в собственности муниципалитета. – Прим. авт.). Власти округа рассчитывали, что благодаря концессии дело пойдёт на лад, ведь в ремонт сетей (и не только в Позарихе) планировалось вложить порядка 500 млн рублей, из них 200 млн – деньги самой «ТК Системы».

Но компания свои обязательства, увы, не выполнила – она попросту не вышла на ремонт в нужные сроки. Оказалось, что расчётные счета компании арестованы решением суда – у «ТК Системы» «всплыли» многомиллионные долги перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов (Уралсевергазом, Свердловэнергосбытом и пр.). Тогда «Облгазета» опубликовала открытое письмо жителей Каменского района губернатору Свердловской области (см. №100 от 05.06.2021) - это был настоящий крик души…

Ждали не зря

Сейчас концессионное соглашение с «ТК Система» расторгнуто (кстати, это первый случай срыва концессии в сфере энергетики и ЖКХ в Свердловской области). Сети и котельные, которые передавались на обслуживание концессионеру, уже возвращены в муниципальную казну, сообщил мэр округа Сергей Белоусов.

Муниципалитет уже начал подготовку к новому отопительному сезону. Администрации пришлось сократить расходы на несколько муниципальных программ, чтобы изыскать бюджетные средства на обновление сетей (всего удалось собрать порядка 25 млн рублей).

28 июля стало известно, что решением губернатора региона Каменский ГО получит дополнительно 32 млн рублей на ремонт сетевой инфраструктуры. Средства выделены из резервного фонда области. Деньги пойдут на замену сетей в деревне Брод, сёлах Колчедан, Маминское, Новоисетское, Покровское, Травянское, Рыбниковское и посёлке Первомайском.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Спасибо «Облгазете»! Сергей Белоусов, глава Каменского городского округа: – Конечно, мы очень ждали этого решения. Спасибо губернатору, правительству Свердловской области за помощь. Отдельно хочу поблагодарить «Областную газету». Журналисты газеты с самого начала освещали нашу проблему, не раз приезжали в округ, общались с людьми, выпускали материалы. Спасибо, что привлекли внимание к нашей ситуации, были рядом в непростое время.