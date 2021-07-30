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Общество / Благоустройство и ЖКХ
30 июля 2021, 15:44

Глава Екатеринбурга поручил к сентябрю осветить более 20 улиц в четырёх посёлках

Уличные фонари

Всего будет установлено 283 фонаря. Фото: Павел Ворожцов.

В пятницу, 30 июля, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провёл оперативное совещание с главами районных администраций города, где, в частности, обсуждалась организация уличного освещения в отдалённых территориях. Глава уральской столицы поручил к сентябрю установить новые фонари в четырёх посёлках.

По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, энергетики проложат к сентябрю текущего года почти 9 км сетей наружного освещения. Всего будет установлено 283 фонаря.

Сейчас в списке на освещение указаны четыре посёлка:

  • Широкая речка (Чкаловский район): ул. Центральная, Новосёлов, Луговая, Свободы, переулок Короткий;
  • Сысерть: ул. Болотная, Луговая, Школьная, Матросова;
  • Сулимовский торфяник: ул. Тальковая, Геологическая, Придорожная, Аквамариновая, Рубиновая, Агатовая;
  • Мичуринский: ул. Подлесная, Майская, Медногорская, Травяная, Широкореченская, Кытлымская.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, в этот список могут попасть и другие отдалённые территории уральской столицы. Действующая система уличного освещения в Екатеринбурге включает в себя более 20 тысяч опор освещения.

Областная газета Свердловской области

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