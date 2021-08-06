В Екатеринбурге за три часа выпала месячная норма осадков

Улицы Екатеринбурга оказались затоплены из-за неудовлетворительной работы ливневой канализации. Фото: Павел Ворожцов

В ночь на пятницу на Екатеринбург обрушилась сильная гроза. В результате разгула стихии оказались подтоплены улицы, вышли из строя светофоры, множество домов остались без электроснабжения, а утром возникли проблемы с движением общественного транспорта.

Ливень в столице Урала начался около часа ночи. Как рассказала «Областной газете» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, за три часа выпала месячная норма осадков – 70 миллиметров.

Ливневая канализация в очередной раз не справилась с потоками воды. В итоге затопленными оказались улицы, дворы и парки, в том числе в центре города. Местами уровень воды доходил до зеркал заднего вида легковых автомобилей. Даже спустя несколько часов горожане были вынуждены переходить улицы вброд. «Живу на Уралмаше. Утром перекрёсток Победы – Ильича был затоплен. Транспорта не дождалась, пошла по лужам до метро», – рассказала «ОГ» читательница Елена Соколова.

Пожаловались и автовладельцы, которые пятничным утром не смогли воспользоваться личным транспортом. «Припарковал машину на Солнечной. Её затопило. Сиденья мокрые. Заводить и не пытался. Как теперь её сушить и во сколько обойдётся возможный ремонт, не знаю», – поделился екатеринбуржец Илья Мишин.

Движение на дорогах города было парализовано, в том числе из-за 89 сломавшихся светофоров. Регулировщиков на большинстве перекрёстков горожане не заметили. Водителям приходилось самостоятельно договариваться об очерёдности проезда. К 8:00 восстановили работу 46 светофоров. Починить остальные ремонтники должны были до вечера. «Светофоры вышли из строя из-за ливня и шквалистого ветра. Была нарушена контактная сеть. В некоторых местах из-за грозы произошли замыкания», – пояснила пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Выходит, что мечта первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя о бессветофорном движении в Екатеринбурге, которую он озвучил в 2013 году, ненадолго сбылась.

Что касается общественного транспорта, то в администрации Екатеринбурга сообщили, что только трамваи не ходили по графику. «Ранним утром были проблемы с движением трамваев, связанные с подтоплениями и нарушением работы светофоров. На данный момент (12:00. – Прим. «ОГ») всё в норме», – заявила изданию Виктория Мкртчян. Однако горожане указывали и на сбои в графике движения автобусов и троллейбусов, из-за чего добраться до работы вовремя оказалось сложно. Прежде всего, потоп парализовал работу электротранспорта, который не мог форсировать сильно подтопленные участки улиц. Автобусы и маршрутные такси по этой причине были переполнены.

В Екатеринбурге и пригородных районах из-за ударов молний произошло порядка 70 отключений электроснабжения, сообщили в пресс-службе «Россети Урал». В уральской столице крупные сбои были зарегистрированы в Октябрьском и Чкаловском районах, а также единичные – по всему городу. На момент публикации большинство неполадок было устранено.

Коммунальные службы оперативно отреагировали на ситуацию и в сжатые сроки ликвидировали последствия разгула стихии. Однако ночная непогода в очередной раз показала, что городская инфраструктура недостаточно подготовлена к обильным осадкам, которые выпадают ежегодно.

Непогода в регионе Из-за ночной грозы отключения электроснабжения также произошли в Верхней Пышме, Ирбите, Нижнем Тагиле, Артёмовском, Алапаевском, Туринском, Сысертстком и Белоярском городских округах. В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили, что вероятность гроз и сильного ветра сохранится в регионе и 7 августа.