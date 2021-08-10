Средний Урал получил ещё 1,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Дополнительные средства помогут решить проблему аварийного жилья в 31 муниципалитете региона. Фото: Галина Соловьёва

Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ одобрил заявку Свердловской области на предоставление дополнительной финансовой поддержки для решения проблемы аварийного жилья. Регион получил на эти цели ещё 1,7 млрд рублей.

Речь о расселении аварийного жилого фонда шла на вчерашнем совещании в резиденции губернатора Свердловской области. В мероприятии принял участие председатель наблюдательного совета фонда Сергей Степашин. В ходе брифинга по итогам совещания он заявил, что переезда из аварийного жилья сейчас ожидают 37 тысяч свердловчан.

– До 2024 года фонду и региону необходимо переселить как минимум 20 тысяч человек. Плюс 17 тысяч человек, которые живут в аварийном жилье, было выявлено после января 2017 года (в настоящее время в Свердловской области реализуется программа расселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до начала 2017 года. – Прим. ред.), – сообщил Сергей Степашин.

Он добавил, что фонд хоть сейчас готов выделить Среднему Уралу ещё 8 млрд рублей, но для этого региону необходимо набирать темпы по расселению непригодных для проживания помещений. С 2019 года из такого жилья переселили 5,5 тысячи свердловчан.

Пока дополнительно были выделены только 1,7 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавит ещё 129 млн рублей, отмечается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ.

На эти деньги уже до конца 2021 года из опасного жилья удастся переселить ещё 1,9 тысячи человек, освободив для сноса помещения площадью почти 32 тысячи квадратных метров. Работы будут вестись в целом ряде муниципалитетов, в том числе в Екатеринбурге. Об этом рассказал заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Валерий Чайников, неожиданно оказавшийся в числе спикеров брифинга (деятельность министерства строительства и развития инфраструктуры региона, занимающегося проблемами аварийного жилья, курирует другой заместитель губернатора – Сергей Швиндт).

Валерий Чайников отметил, что среди территорий, где ведётся строительство новых домов для жильцов аварийных помещений, есть и те, где до этого по полвека ничего не строилось. В качестве примера он привёл Волчанск.

С учётом дополнительных средств в текущем году на расселение аварийного жилья в регионе направлено 4,2 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – из федерального бюджета, рассказали «Областной газете» в департаменте информполитики Свердловской области.

Кстати На совещании по расселению аварийного жилья также была затронута тема замены устаревших лифтов. К 2024 году Свердловская область рассчитывает заменить 4 тысячи подъёмников. Если это удастся, Екатеринбург станет первым городом-миллионником без аварийных лифтов, отметил Сергей Степашин.

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