Кто и сколько заплатит за «бесплатную газификацию»?

В Свердловской области стартовала программа, которую в народе окрестили «бесплатной газификацией». Подробнее о ней мы писали месяц назад. По оценкам министра энергетики и ЖКХ области Николая СМИРНОВА, уже до конца текущего года газ будет подведён примерно к 8 тысячам жилых домов. Подробнее о том, какие дома попадут в программу в первую очередь и как будут финансироваться работы он рассказал в интервью «Областной газете».
Без дополнительной нагрузки на бюджет
– Николай Борисович, уже известно, что в программу социальной газификации войдут около 220 тысяч домов – как их отбирали?
– После того как Президент России поставил задачу разработать программу социальной газификации (или догазификации) населённых пунктов, куда уже пришёл газ, органы власти совместно с газораспределительными организациями провели полную инвентаризацию всех частных жилых домов. Это частные дома в сельской и городской местности, дома в коттеджных посёлках и садовых товариществах, дома блокированной застройки на одного-двух собственников – сейчас их около 220 тысяч. Понятно, что со временем эта цифра будет возрастать.
Не ко всем домам подведут газ одномоментно. В первый этап программы, который будет реализован до конца 2022 года, попадут жилые постройки, которые соответствуют определённым критериям (см. врезку). К остальным газ будут подводить позже. По поручению президента программа бесплатного проведения газопровода до участка должна стать постоянной. То есть этой возможностью смогут воспользоваться и те, кто построят свои дома через 5–10 лет.
– Есть ли уже понимание, сколько домов попадёт в первый этап программы?
– Наша задача – к первому сентября составить поадресный перечень домов, которые будут газифицированы до конца 2022 года.
– Уже озвучены предварительные траты, которые понадобятся для подведения газопроводов к 220 тысячам участкам – 46 млрд рублей. Сумма весомая – сопоставима с шестой долей бюджета области. Не получится ли так, что из-за программы догазификации правительству региона придётся урезать какие-то расходы?
– Дополнительной нагрузки на бюджет области не будет. Деньги на догазификацию будут поступать из внебюджетных источников. Модель финансирования будет утверждена в первых числах сентября. Но уже сейчас понятно, что на подведение газа к участкам домов нам будут поступать средства Газпрома, который определён единым оператором газификации в стране. Деньги будут поступать региональному оператору, а от него – другим газораспределительным организациям.
– Кстати, о региональном операторе. Им в нашем регионе был определён Газэкс. Почему он, а не Газпром?
– В Свердловской области единым поставщиком газа является не Газпром, а Роснефть. Поэтому в соответствие с федеральным законодательством единым оператором определена самая крупная газораспределительная организация.
Ждём новый закон
– К каким тратам нужно готовиться жителям частных домов?
– За счёт того, что техприсоединение участка стало для собственников бесплатным, они сэкономят около 30 тысяч рублей. Но остальные траты на подключение к газу всё равно достаточно весомые. Здесь всё зависит от дома. Если в доме два-три этажа – нужен более мощный котёл. По нашим оценкам, на одноэтажный дом площадью до 100 квадратных метров траты составят 100–120 тысяч рублей.
Отмечу, что у собственников домов будет возможность заключить комплексный договор с газораспределительной организацией, которая будет бесплатно подключать участок к газу. В рамках заключённого договора она сможет провести и другие работы внутри дома, но уже за плату. Безусловно, можно нанять и других специалистов.
– Сейчас в Свердловской области существуют меры поддержки для подключения к газу для пенсионеров, малоимущих и многодетных семей – они могут компенсировать 70 тысяч рублей. Кроме этого, на газификацию можно направить средства областного маткапиталла (146 тысяч рублей). Смогут ли на льготы претендовать другие группы населения?
– В настоящий момент по поручению губернатора министерство социальной политики вместе с нами разрабатывает проект областного закона для расширения перечня льготных категорий граждан, которые смогут рассчитывать на компенсацию в 70 тысяч рублей. В первую очередь это должно коснуться сельских врачей и учителей, которые приезжают из городов после окончания обучения в вузах. Мы должны создать комфортные условия для их проживания, чтобы они не думали о своём быте, а занимались обучением детей и лечением жителей.
– Когда этот закон может быть внесён в Заксобрание?
– Как вы знаете, в сентябре пройдут выборы. Работать с этим законопроектом уже будет новый созыв Заксобрания.
Решить давнюю проблему
– Сейчас уровень газификации Свердловской области в целом составляет около 77 процентов. Но в первую очередь беспокойство вызывает уровень газификации в сельской местности, который уже много лет не может подняться выше 20 процентов. По вашим прогнозам, насколько программа поможет повысить этот показатель?
– Во время первого этапа – до конца 2022 года – помимо сельских населённых пунктов будет очень активно идти догазификация пригородов. Я думаю, что со второго этапа сельскими территориями мы будем заниматься более плотно.
По нашим оценкам, в начале 2023 года уровень газификации сельских территорий повысится с 20 до 28 процентов – то есть почти в полтора раза. К 2030 году уровень газификации сельских территорий достигнет 46–48 процентов.
Но цифра может быть скорректирована в связи с тем, что часть жителей не захотят воспользоваться этой услугой. Например – дачники, которые живут в своих домиках только в летний период. У них есть электрические плиты и печки, которые можно подтопить вовремя холодов.
– Будет ли параллельно с догазификацией продолжаться строительство межпоселковых газопроводов?
– Конечно будет. Но в следующем году акцент будет смещён на программу подведения газопроводов к участкам. Тем не менее в текущем и в следующем годах строится несколько межпоселковых газопроводов, которые подведут газ к сельским населённым пунктам – в Краснотурьинском городском округе, Ирбитском районе и в ряде других территорий. Кроме этого, будет проведена реконструкция газораспределительной станции в Сухом Логе, которая позволит увеличить объёмы газа, подаваемого в Камышловский район, – благодаря этому их котельную можно будет перевести с мазута на газ и подключить к газопроводу частные дома.
Полезно
Как попасть в программу?
Подать заявление на догазификацию собственники частных домов могут уже сейчас. Сделать это можно тремя способами:
- Обратиться в газораспределительную организацию, которая обслуживает их территорию;
- В администрацию муниципалитета;
- Подать заявку через сайт техприсоединения seti.midural.ru (движение заявки здесь можно отслеживать в режиме реального времени).
Также прорабатывается организация возможности оформления такой заявки через МФЦ – она может появиться в начале 2022 года.
При каких условиях дом включат в программу социальной газификации в первую очередь?
- Дом находится на территории населённого пункта, куда уже подведён газ. По населённому пункту уже проходят распределительные сети.
- Проложенные по населённому пункту газовые сети могут пропускать объём газа для большего количества потребителей, чем сейчас.
- Дом, который хотят подключить к газу, зарегистрирован и введён в эксплуатацию до 1 мая 2021 года.
- Владельцы дома технически и финансово готовы подключиться к новому газопроводу в течение 1 года после того, как он будет подведён к участку.
Эффект для отрасли
Сейчас в Свердловской области работают пять газораспределительных организаций:
- Газэкс (занимает около половины рынка – по количеству муниципалитетов, где ведутся работы, и по объёму прокачиваемого газа);
- Екатеринбурггаз;
- Регионгазинвест;
- Газпром-газораспределение;
- ГАУПСО «Газовые сети».
Газэкс как региональный оператор будет организовывать финансирование себя и остальных четырёх организаций. Все конкурсные процедуры каждая из газораспределительных организаций будет проводить самостоятельно.
Как отметил Николай Смирнов, программа догазификации позволит создать дополнительно 3,5 тысячи новых рабочих мест, преимущественно – в небольших городах и сельских территориях области. Потребуются рабочие, которые задействованы на строительстве газопроводов (электрогазосварщики, слесари, монтажники) и инженеры, которые будут заниматься проектированием.
- Опубликовано в №154 от 24.08.2021