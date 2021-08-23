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Общество / Благоустройство и ЖКХ
23 августа 2021, 19:00

Кто и сколько заплатит за «бесплатную газификацию»?

Строители

Строительство межпоселковых газопроводов, несмотря на старт мегапроекта, также будет продолжаться. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области стартовала программа, которую в народе окрестили «бесплатной газификацией». Подробнее о ней мы писали месяц назад. По оценкам министра энергетики и ЖКХ области Николая СМИРНОВА, уже до конца текущего года газ будет подведён примерно к 8 тысячам жилых домов. Подробнее о том, какие дома попадут в программу в первую очередь и как будут финансироваться работы он рассказал в интервью «Областной газете».

Без дополнительной нагрузки на бюджет

– Николай Борисович, уже известно, что в программу социальной газификации войдут около 220 тысяч домов – как их отбирали?

– После того как Президент России поставил задачу разработать программу социальной газификации (или догазификации) населённых пунктов, куда уже пришёл газ, органы власти совместно с газораспределительными организациями провели полную инвентаризацию всех частных жилых домов. Это частные дома в сельской и городской местности, дома в коттеджных посёлках и садовых товариществах, дома блокированной застройки на одного-двух собственников – сейчас их около 220 тысяч. Понятно, что со временем эта цифра будет возрастать.

Не ко всем домам подведут газ одномоментно. В первый этап программы, который будет реализован до конца 2022 года, попадут жилые постройки, которые соответствуют определённым критериям (см. врезку). К остальным газ будут подводить позже. По поручению президента программа бесплатного проведения газопровода до участка должна стать постоянной. То есть этой возможностью смогут воспользоваться и те, кто построят свои дома через 5–10 лет.

– Есть ли уже понимание, сколько домов попадёт в первый этап программы?

– Наша задача – к первому сентября составить поадресный перечень домов, которые будут газифицированы до конца 2022 года.

– Уже озвучены предварительные траты, которые понадобятся для подведения газопроводов к 220 тысячам участкам – 46 млрд рублей. Сумма весомая – сопоставима с шестой долей бюджета области. Не получится ли так, что из-за программы догазификации правительству региона придётся урезать какие-то расходы?

– Дополнительной нагрузки на бюджет области не будет. Деньги на догазификацию будут поступать из внебюджетных источников. Модель финансирования будет утверждена в первых числах сентября. Но уже сейчас понятно, что на подведение газа к участкам домов нам будут поступать средства Газпрома, который определён единым оператором газификации в стране. Деньги будут поступать региональному оператору, а от него – другим газораспределительным организациям.

– Кстати, о региональном операторе. Им в нашем регионе был определён Газэкс. Почему он, а не Газпром?

– В Свердловской области единым поставщиком газа является не Газпром, а Роснефть. Поэтому в соответствие с федеральным законодательством единым оператором определена самая крупная газораспределительная организация.

Николай Смирнов отметил, что принципиальное желание подключиться к газу в ближайшие годы уже выразила четверть собственников частных домов. Фото: Павел Ворожцов

Ждём новый закон

– К каким тратам нужно готовиться жителям частных домов?

– За счёт того, что техприсоединение участка стало для собственников бесплатным, они сэкономят около 30 тысяч рублей. Но остальные траты на подключение к газу всё равно достаточно весомые. Здесь всё зависит от дома. Если в доме два-три этажа – нужен более мощный котёл. По нашим оценкам, на одноэтажный дом площадью до 100 квадратных метров траты составят 100–120 тысяч рублей.

Отмечу, что у собственников домов будет возможность заключить комплексный договор с газораспределительной организацией, которая будет бесплатно подключать участок к газу. В рамках заключённого договора она сможет провести и другие работы внутри дома, но уже за плату. Безусловно, можно нанять и других специалистов.

– Сейчас в Свердловской области существуют меры поддержки для подключения к газу для пенсионеров, малоимущих и многодетных семей – они могут компенсировать 70 тысяч рублей. Кроме этого, на газификацию можно направить средства областного маткапиталла (146 тысяч рублей). Смогут ли на льготы претендовать другие группы населения?

– В настоящий момент по поручению губернатора министерство социальной политики вместе с нами разрабатывает проект областного закона для расширения перечня льготных категорий граждан, которые смогут рассчитывать на компенсацию в 70 тысяч рублей. В первую очередь это должно коснуться сельских врачей и учителей, которые приезжают из городов после окончания обучения в вузах. Мы должны создать комфортные условия для их проживания, чтобы они не думали о своём быте, а занимались обучением детей и лечением жителей.

– Когда этот закон может быть внесён в Заксобрание?

– Как вы знаете, в сентябре пройдут выборы. Работать с этим законопроектом уже будет новый созыв Заксобрания.

Решить давнюю проблему

 – Сейчас уровень газификации Свердловской области в целом составляет около 77 процентов. Но в первую очередь беспокойство вызывает уровень газификации в сельской местности, который уже много лет не может подняться выше 20 процентов. По вашим прогнозам, насколько программа поможет повысить этот показатель?

– Во время первого этапа – до конца 2022 года – помимо сельских населённых пунктов будет очень активно идти догазификация пригородов. Я думаю, что со второго этапа сельскими территориями мы будем заниматься более плотно.

По нашим оценкам, в начале 2023 года уровень газификации сельских территорий повысится с 20 до 28 процентов – то есть почти в полтора раза. К 2030 году уровень газификации сельских территорий достигнет 46–48 процентов.

Но цифра может быть скорректирована в связи с тем, что часть жителей не захотят воспользоваться этой услугой. Например – дачники, которые живут в своих домиках только в летний период. У них есть электрические плиты и печки, которые можно подтопить вовремя холодов.

– Будет ли параллельно с догазификацией продолжаться строительство межпоселковых газопроводов?

– Конечно будет. Но в следующем году акцент будет смещён на программу подведения газопроводов к участкам. Тем не менее в текущем и в следующем годах строится несколько межпоселковых газопроводов, которые подведут газ к сельским населённым пунктам – в Краснотурьинском городском округе, Ирбитском районе и в ряде других территорий. Кроме этого, будет проведена реконструкция газораспределительной станции в Сухом Логе, которая позволит увеличить объёмы газа, подаваемого в Камышловский район, – благодаря этому их котельную можно будет перевести с мазута на газ и подключить к газопроводу частные дома.

Полезно

Как попасть в программу?

Подать заявление на догазификацию собственники частных домов могут уже сейчас. Сделать это можно тремя способами:

  • Обратиться в газораспределительную организацию, которая обслуживает их территорию;
  • В администрацию муниципалитета;
  • Подать заявку через сайт техприсоединения seti.midural.ru (движение заявки здесь можно отслеживать в режиме реального времени).

Также прорабатывается организация возможности оформления такой заявки через МФЦ – она может появиться в начале 2022 года.

При каких условиях дом включат в программу социальной газификации в первую очередь?

  • Дом находится на территории населённого пункта, куда уже подведён газ. По населённому пункту уже проходят распределительные сети.
  • Проложенные по населённому пункту газовые сети могут пропускать объём газа для большего количества потребителей, чем сейчас.
  • Дом, который хотят подключить к газу, зарегистрирован и введён в эксплуатацию до 1 мая 2021 года.
  • Владельцы дома технически и финансово готовы подключиться к новому газопроводу в течение 1 года после того, как он будет подведён к участку.

    Эффект для отрасли

    Сейчас в Свердловской области работают пять газораспределительных организаций:

    • Газэкс (занимает около половины рынка – по количеству муниципалитетов, где ведутся работы, и по объёму прокачиваемого газа);
    • Екатеринбурггаз;
    • Регионгазинвест;
    • Газпром-газораспределение;
    • ГАУПСО «Газовые сети».

    Газэкс как региональный оператор будет организовывать финансирование себя и остальных четырёх организаций. Все конкурсные процедуры каждая из газораспределительных организаций будет проводить самостоятельно.

    Как отметил Николай Смирнов, программа догазификации позволит создать дополнительно 3,5 тысячи новых рабочих мест, преимущественно – в небольших городах и сельских территориях области. Потребуются рабочие, которые задействованы на строительстве газопроводов (электрогазосварщики, слесари, монтажники) и инженеры, которые будут заниматься проектированием.

    • Опубликовано в №154 от 24.08.2021 
    Областная газета Свердловской области
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