Кто и сколько заплатит за «бесплатную газификацию»?

Строительство межпоселковых газопроводов, несмотря на старт мегапроекта, также будет продолжаться. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области стартовала программа, которую в народе окрестили «бесплатной газификацией». Подробнее о ней мы писали месяц назад. По оценкам министра энергетики и ЖКХ области Николая СМИРНОВА, уже до конца текущего года газ будет подведён примерно к 8 тысячам жилых домов. Подробнее о том, какие дома попадут в программу в первую очередь и как будут финансироваться работы он рассказал в интервью «Областной газете».

Без дополнительной нагрузки на бюджет

– Николай Борисович, уже известно, что в программу социальной газификации войдут около 220 тысяч домов – как их отбирали?

– После того как Президент России поставил задачу разработать программу социальной газификации (или догазификации) населённых пунктов, куда уже пришёл газ, органы власти совместно с газораспределительными организациями провели полную инвентаризацию всех частных жилых домов. Это частные дома в сельской и городской местности, дома в коттеджных посёлках и садовых товариществах, дома блокированной застройки на одного-двух собственников – сейчас их около 220 тысяч. Понятно, что со временем эта цифра будет возрастать.

Не ко всем домам подведут газ одномоментно. В первый этап программы, который будет реализован до конца 2022 года, попадут жилые постройки, которые соответствуют определённым критериям (см. врезку). К остальным газ будут подводить позже. По поручению президента программа бесплатного проведения газопровода до участка должна стать постоянной. То есть этой возможностью смогут воспользоваться и те, кто построят свои дома через 5–10 лет.

– Есть ли уже понимание, сколько домов попадёт в первый этап программы?

– Наша задача – к первому сентября составить поадресный перечень домов, которые будут газифицированы до конца 2022 года.

– Уже озвучены предварительные траты, которые понадобятся для подведения газопроводов к 220 тысячам участкам – 46 млрд рублей. Сумма весомая – сопоставима с шестой долей бюджета области. Не получится ли так, что из-за программы догазификации правительству региона придётся урезать какие-то расходы?

– Дополнительной нагрузки на бюджет области не будет. Деньги на догазификацию будут поступать из внебюджетных источников. Модель финансирования будет утверждена в первых числах сентября. Но уже сейчас понятно, что на подведение газа к участкам домов нам будут поступать средства Газпрома, который определён единым оператором газификации в стране. Деньги будут поступать региональному оператору, а от него – другим газораспределительным организациям.

– Кстати, о региональном операторе. Им в нашем регионе был определён Газэкс. Почему он, а не Газпром?

– В Свердловской области единым поставщиком газа является не Газпром, а Роснефть. Поэтому в соответствие с федеральным законодательством единым оператором определена самая крупная газораспределительная организация.

Николай Смирнов отметил, что принципиальное желание подключиться к газу в ближайшие годы уже выразила четверть собственников частных домов. Фото: Павел Ворожцов

Ждём новый закон

– К каким тратам нужно готовиться жителям частных домов?

– За счёт того, что техприсоединение участка стало для собственников бесплатным, они сэкономят около 30 тысяч рублей. Но остальные траты на подключение к газу всё равно достаточно весомые. Здесь всё зависит от дома. Если в доме два-три этажа – нужен более мощный котёл. По нашим оценкам, на одноэтажный дом площадью до 100 квадратных метров траты составят 100–120 тысяч рублей.

Отмечу, что у собственников домов будет возможность заключить комплексный договор с газораспределительной организацией, которая будет бесплатно подключать участок к газу. В рамках заключённого договора она сможет провести и другие работы внутри дома, но уже за плату. Безусловно, можно нанять и других специалистов.

– Сейчас в Свердловской области существуют меры поддержки для подключения к газу для пенсионеров, малоимущих и многодетных семей – они могут компенсировать 70 тысяч рублей. Кроме этого, на газификацию можно направить средства областного маткапиталла (146 тысяч рублей). Смогут ли на льготы претендовать другие группы населения?

– В настоящий момент по поручению губернатора министерство социальной политики вместе с нами разрабатывает проект областного закона для расширения перечня льготных категорий граждан, которые смогут рассчитывать на компенсацию в 70 тысяч рублей. В первую очередь это должно коснуться сельских врачей и учителей, которые приезжают из городов после окончания обучения в вузах. Мы должны создать комфортные условия для их проживания, чтобы они не думали о своём быте, а занимались обучением детей и лечением жителей.

– Когда этот закон может быть внесён в Заксобрание?

– Как вы знаете, в сентябре пройдут выборы. Работать с этим законопроектом уже будет новый созыв Заксобрания.

Решить давнюю проблему

– Сейчас уровень газификации Свердловской области в целом составляет около 77 процентов. Но в первую очередь беспокойство вызывает уровень газификации в сельской местности, который уже много лет не может подняться выше 20 процентов. По вашим прогнозам, насколько программа поможет повысить этот показатель?

– Во время первого этапа – до конца 2022 года – помимо сельских населённых пунктов будет очень активно идти догазификация пригородов. Я думаю, что со второго этапа сельскими территориями мы будем заниматься более плотно.

По нашим оценкам, в начале 2023 года уровень газификации сельских территорий повысится с 20 до 28 процентов – то есть почти в полтора раза. К 2030 году уровень газификации сельских территорий достигнет 46–48 процентов.

Но цифра может быть скорректирована в связи с тем, что часть жителей не захотят воспользоваться этой услугой. Например – дачники, которые живут в своих домиках только в летний период. У них есть электрические плиты и печки, которые можно подтопить вовремя холодов.

– Будет ли параллельно с догазификацией продолжаться строительство межпоселковых газопроводов?

– Конечно будет. Но в следующем году акцент будет смещён на программу подведения газопроводов к участкам. Тем не менее в текущем и в следующем годах строится несколько межпоселковых газопроводов, которые подведут газ к сельским населённым пунктам – в Краснотурьинском городском округе, Ирбитском районе и в ряде других территорий. Кроме этого, будет проведена реконструкция газораспределительной станции в Сухом Логе, которая позволит увеличить объёмы газа, подаваемого в Камышловский район, – благодаря этому их котельную можно будет перевести с мазута на газ и подключить к газопроводу частные дома.

Полезно Как попасть в программу? Подать заявление на догазификацию собственники частных домов могут уже сейчас. Сделать это можно тремя способами: Обратиться в газораспределительную организацию, которая обслуживает их территорию;

В администрацию муниципалитета;

Подать заявку через сайт техприсоединения seti.midural.ru (движение заявки здесь можно отслеживать в режиме реального времени). Также прорабатывается организация возможности оформления такой заявки через МФЦ – она может появиться в начале 2022 года. При каких условиях дом включат в программу социальной газификации в первую очередь? Дом находится на территории населённого пункта, куда уже подведён газ. По населённому пункту уже проходят распределительные сети.

Проложенные по населённому пункту газовые сети могут пропускать объём газа для большего количества потребителей, чем сейчас.

Дом, который хотят подключить к газу, зарегистрирован и введён в эксплуатацию до 1 мая 2021 года.

Владельцы дома технически и финансово готовы подключиться к новому газопроводу в течение 1 года после того, как он будет подведён к участку.

Эффект для отрасли Сейчас в Свердловской области работают пять газораспределительных организаций: Газэкс (занимает около половины рынка – по количеству муниципалитетов, где ведутся работы, и по объёму прокачиваемого газа);

Екатеринбурггаз;

Регионгазинвест;

Газпром-газораспределение;

ГАУПСО «Газовые сети». Газэкс как региональный оператор будет организовывать финансирование себя и остальных четырёх организаций. Все конкурсные процедуры каждая из газораспределительных организаций будет проводить самостоятельно. Как отметил Николай Смирнов, программа догазификации позволит создать дополнительно 3,5 тысячи новых рабочих мест, преимущественно – в небольших городах и сельских территориях области. Потребуются рабочие, которые задействованы на строительстве газопроводов (электрогазосварщики, слесари, монтажники) и инженеры, которые будут заниматься проектированием.