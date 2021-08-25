Главное водохранилище Екатеринбурга столкнулось с нехваткой воды из-за засухи

При самом плохом развитии событий, на перекачку воды потребуется 278 миллионов рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Волчихинское водохранилище, откуда Екатеринбург берёт воду для коммунальных услуг, столкнулось с нехваткой воды из-за долгой засухи. Как сообщает ЕМУП "Водоканал", дефицит сохранится до апреля 2022 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского "Водоканала", чтобы избавиться от нехватки будет организована перекачка воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. Соответствующую работу планируют начать уже 1 сентября. Сначала будут включены только два из четырёх насосов, однако если осенью будет мало осадков, в дело пойдут оставшиеся два.

Чтобы обеспечить Екатеринбург достаточным количеством воды будут необходимы дополнительные средства, которые не заложены в тарифах. При самом плохом развитии событий, на перекачку воды потребуется 278 миллионов рублей.

Вопрос нехватки воды в Волчихинском водохранилище обсуждался на заседании городской комиссии по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному сезону. В частности, предлагалось ввести в уральской столице режим ЧС, чтобы у властей была возможность решить вопрос с нехваткой воды, использовав средства резервного фонда.

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