Как легально посадить дерево у себя во дворе?

– Этим летом в нашем дворе в Екатеринбурге спилили несколько тополей, деревья были старые и уже представляли опасность для окружающих. Но взамен их ничего нового никто не высадил, а не хочется, чтобы наш двор был пустым. Можно ли как-то легально озеленить двор своими силами, чтобы потом не нарваться ни на какой штраф? – спрашивает жительница Екатеринбурга Валерия Рыжкова.
Всё по согласованию
Инициатива – это, конечно, хорошо, но не зря же говорят, что она часто бывает наказуема: вот и с самостоятельной посадкой деревьев не всё просто. Так, согласно «Правилам создания, содержания и охраны зелёных насаждений на территории муниципального образования «город Екатеринбург», физические и юридические лица вправе самостоятельно производить посадку деревьев, кустарников, устраивать газоны и цветники на землях общего пользования в соответствии с этими правилами и предварительно согласовав места размещения зелёных насаждений с комитетом благоустройства администрации Екатеринбурга. Помимо этого, решение о посадке деревьев должно приниматься на общем собрании собственников многоквартирного дома.
Первое, что надо сделать – обратиться в управляющую компанию вашего дома, где подскажут и помогут осуществить задуманное дело. В противном случае стоит обращаться прямиком в комитет благоустройства администрации Екатеринбурга. В обязанности этой организации входит информирование граждан по поводу выдачи разрешений на снос, пересадку и реконструкцию зелёных насаждений.
Разрешение на озеленение получено – можно действовать. Но при выборе мест для посадки дерева стоит иметь при себе копию дежурного плана градостроительной информации на этот участок: он нужен, чтобы знать, где проходят различные коммуникации, коих в Екатеринбурге немало. Согласно Строительным нормам и правилам (СНиП), расстояние, например, от сооружений до оси дерева должно быть не меньше 5 метров от наружной стены дома, не меньше 4 метров – от опоры осветительной сети, 2 метров – от силового кабеля и кабеля связи и не менее 0,7 метра – от края тротуара.
В приоритете яблони и липы
После всех формальных процедур наступает другой интересный, но не менее важный этап – выбор дерева. Вкусы и желания у всех разные, но важно учитывать, что в пределах уральской столицы для посадки годятся далеко не все растения.
– В условиях Екатеринбурга не стоит высаживать хвойные: они очень чувствительны к загрязнению почвы и атмосферы, поэтому могут просто не прижиться, – рекомендует заведующий лабораторией биоразнообразия растительного мира и микобиоты Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Денис Веселкин. – Также не стоит выбирать высокие деревья, так как в городских условиях они могут представлять угрозу.
Лучше всего, по мнению специалиста, высаживать во дворе такие культуры, как липа, яблоня, ива и клён остролистый. А для аллейных посадок больше подойдут ясени или вязы.
Взять саженец можно в питомниках, природных хозяйствах или Екатеринбургском лесничестве. Просто выкопать дерево в лесу, разумеется, нельзя: согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, за это полагается штраф от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.
Помимо этого, такое насильное переселение дерева из леса в город просто опасно: растение может быть больным.
– В питомниках, как правило, материал с закрытой корневой системой – условно в горшках. Когда же вы выкапываете дерево откуда-то, есть риск не только повредить корни, но и занести в них условную инфекцию, которая может распространиться в условиях города, – предупреждает Денис Веселкин.
Что касается времени посадки растения, то вопреки мнению многих, лучше не откладывать это на весну, чтобы не пропустить период просыпания дерева и не травмировать его. Поэтому осень, особенно сентябрь-октябрь, – самый подходящий период для этого.
ВАЖНО
Вопреки имеющимся правилам по озеленению Екатеринбурга, штрафов за самовольную посадку растений у нас нет.
– В Екатеринбурге не предусмотрено штрафа за самовольную посадку деревьев. Но сажать деревья лучше по согласованию с властями, так как на территории города проходит очень много коммуникаций. Кроме того, любой земельный участок находится в чьей-либо собственности, – прокомментировала «Облгазете» начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.
ФОТОФАКТ
Довольно тёплая осень на Среднем Урале в этом году привела к тому, что некоторые деревья перепутали октябрь с апрелем и начали закладывать и выпускать свежие почки. Но, по словам старшего научного сотрудника Ботанического сада УрО РАН Ольги Киселёвой, это вполне обычная и предсказуемая реакция растений на длительное тепло, и ничего страшного в этом нет. Остановить это, к сожалению, невозможно: просто в следующем году будет необходимо удалить все новые почки и побеги, которые не переживут зимы и замёрзнут. Само растение при этом будет распускаться и расти весной, как обычно.
- Опубликовано в №194 от 19.10.2021