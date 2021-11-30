Как жительница Каменска-Уральского благоустраивает двор многэтажки?

Тамара Панкратова начала сочинять стихи про катастрофу на «Маяке» после посещения опустевшей родной деревни, пострадавшей от радиации Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в печать выходит сборник «Родина малая – родная земля!» из стихов участников событий, связанных с радиоактивными выбросами с ПО «Маяк» в середине прошлого века. В числе авторов – 64-летняя жительница Каменска-Уральского Тамара Панкратова. Она ведёт активный образ жизни, занимается не только творчеством, но и благоустройством своего двора.

Стихи о родной деревне

У Тамары Панкратовой интересная и непростая судьба. Она родилась в 1957 году – за несколько месяцев до взрыва на химкомбинате «Маяк» и, по её словам, с молоком мамы «получила цезий, стронций и плутоний». Их семья жила в деревне Бугаево Курганской области, поэтому всё детство Тамара Панкратова провела на реке Тече.

– С четвёртого класса нас каждый год всей школой вывозили на посадку саженцев хвойных деревьев по берегам Течи, – вспоминает женщина. – Нам говорили, что мы это делаем ради красоты и помогаем природе. На самом деле, мы ликвидировали последствия радиационного следа на этой территории. Зато сейчас там растёт могучий бор длиною в несколько километров.

В 1974 году семья Тамары Панкратовой переехала в Каменск-Уральский. Она отучилась на технолога пищевого производства, работала кондитером, диспетчером, кассиром и всю жизнь писала стихи. Раньше сочиняла только добрые четверостишия для детей и родственников, но со временем темы стали серьёзнее.

– В 2000 году я впервые после переезда посетила родную деревню Бугаево. Я увидела, как это место опустело: нашего дома уже не было, даже от нашей улицы ничего не осталось, – вспоминает Тамара Панкратова. – Вечером дома на меня нахлынула ностальгия по прошлому, по маме, и я написала первые стихи о малой родине.

С тех пор Тамара Ивановна пишет стихи о катастрофе на «Маяке» и о том, как сильно это изменило жизни сотен людей, в том числе и её. Свои произведения она читает на различных мероприятиях, посвящённых памяти этой техногенной аварии, а также на открытых уроках для школьников.

Снежный кит

После выхода на пенсию Тамара Панкратова ведёт ещё более активный образ жизни. Одно из главных её занятий сегодня – украшение двора своего многоквартирного дома. Более семи лет она засаживает это пространство цветами и саженцами деревьев. Зимой без дела тоже не сидит – лепит на детской площадке снежные фигуры сказочных персонажей, окрашивает их краской, заливает ледяные горки для детей и украшает подъезд. Тамара Ивановна настолько увлеклась этим делом, что однажды на целую зиму «поселила» в своём дворе огромного 15-метрового синего кита из снега.

– Я переключилась на благоустройство своего двора после того, как на моей загородной даче сгорел дом и участок перестал быть пригодным для садоводства, – рассказывает Тамара Панкратова. – Дачу я забросила и заметила тогда, что земля возле нашего многоквартирного дома пропадает: она была захламлённой и замусоренной. Тогда я и занялась облагораживанием этого участка.

Через какое-то время к Тамаре Панкратовой присоединилась соседка. Вместе они засадили двор двумя сотнями многолетних и однолетних цветов. Как только сходит снег и оттаивают последние ледяные фигуры, на клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, пионы и другие растения – одно цветение сменяет другое до самых заморозков.

– Я раньше особо не занималась цветами, поэтому сначала читала журналы и искала информацию по ландшафтному дизайну в Интернете, – говорит Тамара Ивановна. – Кроме того, все эти годы мы постоянно украшаем двор фигурами по разным тематикам. Так, на Новый год у нас всегда стоят фигуры Деда Мороза и Снегурочки в полный рост, а в год проведения чемпионата мира по футболу в России наш двор был уставлен статуэтками футболистов. Многие из этих украшений мы делаем сами.

Уговоры ради красоты

Территория при доме, в котором живёт Тамара Панкратова, постоянно признаётся лучшим двором Каменска-Уральского. А в 2020 году его к тому же благоустроили по проекту, который разработала энергичная пенсионерка. В рамках муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на их дворовой территории установили небольшой детский городок с футбольным полем и детским игровым комплексом, украсили её вазонами для цветов, скамейками и фонарями. Но чтобы организовать всю эту красоту, Тамара Ивановна должна была договориться со всеми жителями многоэтажки. А это, к её удивлению, оказалось не так просто.

– В нашем доме 49 квартир, и всех жильцов пришлось три раза обходить, – поясняет она. – С каждым беседовала не менее получаса, чтобы убедить, что нашему двору нужны изменения, красота и благоустройство, что не стоит жалеть на это небольших денег. В итоге всех удалось уговорить, кроме пяти-шести собственников. Не каждый готов принимать перемены, даже если они будут в лучшую сторону. Но нужно перестраивать своё мышление, чтобы усовершенствование условий жизни входило у нас в практику.

Зато после благоустройства территории во дворе устроили праздник для всех жителей, а Тамару Панкратову наградили грамотой за инициативу и активную жизненную позицию.

– Красота должна быть там, где ты живёшь, – рассуждает пенсионерка. – Я получаю энергию от земли, от хорошего отношения людей и своих добрых дел. Энергия должна бурлить и кипеть внутри человека, в жизни радость нужно учиться получать от всего. Это и не даёт стареть душой!

Сейчас Тамара Панкратова продолжает заниматься своим домом, но также помогает с благоустройством ещё и соседнего двора.

Каждую зиму Тамара Панкратова создаёт во дворе настоящую сказку для местной детворы Фото: Из личного архива Тамары Панкратовой

Тамара Панкратова в деревне Бугаево показывает в сторону, где некогда стоял её родной дом Фото: Галина Соловьёва



Опубликовано в №222 от 01.12.2021