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Общество / Благоустройство и ЖКХ
6 января 2022, 18:06

В Нижнем Тагиле за 276 миллионов реконструируют Привокзальную площадь

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На площади установят стелу "Город трудовой доблести". Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В 2022 году в Нижнем Тагиле реконструируют Привокзальную площадь. На эти цели готовы выделить 276 млн 732 тыс. рублей.

Информация об этом содержится в документации на сайте госзакупок. Администрация объявила конкурс на поиск подрядчика. Итоги подведут 31 января. Деньги на реализацию проекта выделят из местного бюджета.

Реконструкция транспортной развязки пройдёт в границах проспекта Ленина, а также улиц Садовой, Заводской, Кушвинской, Бондина и Товарного двора. Она должна завершиться к 31 октября 2022 года. 

Кроме этого, подрядчик до начала капремонта должен будет переложить все сети и согласовать документацию. На этом участке запланировано благоустройство проезжей и пешеходной частей, организация стоянки для машин и автобусов, остановки, установка пандуса и лестницы, ливнёвки. Также будет проведено озеленение территории. На Привокзальной площади установят стелу "Нижний Тагил – Город трудовой доблести".

Областная газета Свердловской области

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