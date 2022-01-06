В Нижнем Тагиле за 276 миллионов реконструируют Привокзальную площадь

На площади установят стелу "Город трудовой доблести". Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В 2022 году в Нижнем Тагиле реконструируют Привокзальную площадь. На эти цели готовы выделить 276 млн 732 тыс. рублей.

Информация об этом содержится в документации на сайте госзакупок. Администрация объявила конкурс на поиск подрядчика. Итоги подведут 31 января. Деньги на реализацию проекта выделят из местного бюджета.

Реконструкция транспортной развязки пройдёт в границах проспекта Ленина, а также улиц Садовой, Заводской, Кушвинской, Бондина и Товарного двора. Она должна завершиться к 31 октября 2022 года.

Кроме этого, подрядчик до начала капремонта должен будет переложить все сети и согласовать документацию. На этом участке запланировано благоустройство проезжей и пешеходной частей, организация стоянки для машин и автобусов, остановки, установка пандуса и лестницы, ливнёвки. Также будет проведено озеленение территории. На Привокзальной площади установят стелу "Нижний Тагил – Город трудовой доблести".