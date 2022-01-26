Откройте! Проверка газа

Специалист техобслуживания не должен брать деньги за проверку газовой плиты Фото: Алексей Кунилов

– Недавно ко мне приходили проверять газовую плиту. За эту услугу приходится платить 421 рубль 30 копеек. Мне как пенсионерке это накладно. Другие пенсионеры в посёлке не хотят впускать газовиков в квартиры и платить за проверку газового оборудования. Ссылаются на закон №2300–1 ст. 16 о защите прав потребителей, где сказано, что деньги в квитанции на проверку оборудования брать не должны. А в газовых компаниях уверяют, что проверка плиты – обязательная и платная.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА (посёлок Калиново)

Груз ответственности

Ситуацию поясняет «Облгазете» адвокат Иван Кадочников: есть Федеральный закон №2300–1 «О защите прав потребителей» от 1992 года. Там есть статья 16, которая содержит общую норму о том, что продавец не может включать в договор условия, ущемляющие права потребителей. Термин «ущемление прав потребителей» является оценочной категорией и рассматривается государственными органами, например, судом или Роспотребнадзором. В нашей ситуации есть тариф для отдельных категорий граждан, в рамках которого государство компенсирует ресурсоснабжающей организации расходы. А вот дополнительные работы не входят в этот тариф, и на них не распространяются государственные льготы. В том числе данные дополнительные работы по проверке газового оборудования. Жалобы граждан понятны – для них это дополнительные расходы. Также понятно желание граждан обосновать «неправильные» поборы газовиков. Но в данной ситуации действия ресурсоснабжающей организации выполняются строго по закону, так как они не включены в тариф и на ресурсоснабжающую организацию возложена обязанность по содержанию и эксплуатации оборудования в соответствии со всеми стандартами.

Газовая арифметика

Собственники обязаны платить за техническое обслуживание газового оборудования в квартире или доме, пояснили в ГУП СО ГАЗОВЫЕ СЕТИ города Новоуральска (посёлок Калиново, где живёт наша читательница, обслуживается именно этой организацией). Проверка плит должна проходить раз в три года, если оборудование работает меньше 15 лет и ежегодно, если плита старше этого срока.

– Техническое обслуживание вынесено в отдельную строчку, чтобы человеку было видно, за что заплачены деньги. Когда к вам в дом приходит специалист осматривать газовую плиту, вы не должны платить ему деньги лично. После того как произведена проверка, вы подписываете акт, где указано, что именно проверил специалист. На основании этого акта выставляется цена в квитанции. Специалист техобслуживания проверяет газовую плиту даже у должников. Если его не пускают в дом два раза, есть все основания отключить газ.

Опубликовано в №13 от 26.01.2022