В Нижнем Тагиле к 300-летию города преображают Привокзальную площадь

Так будет выглядеть площадь после реконструкции. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле началась реконструкция Привокзальной площади. Стихийный рынок снесут, парковки организуют, памятную 17-метровую стелу установят, движение закрывать не будут. Все работы планируется завершить к 300-летию города.

Убрать всё лишнее

Привокзальная площадь объединяет несколько тагильских улиц: проспект Ленина, Садовую, Заводскую, Кушвинскую, Бондина. Привести в порядок территорию горожане хотели давно. Вид у площади совсем не товарный, говорят тагильчане.

- Вся территория заставлена маршрутками, они там ждут приезжающих в город. Парковок нормальных нет, вокруг киоски типа "Шавермы", непонятные рекламные конструкции. К площади примыкает уличный рынок, в нём продают разное тряпьё - халаты, бельё и прочее. И всё это на самом виду. Неподалёку старое здание - выглядит как барак, такое впечатление, что это был вокзальный корпус. В общем, для нашего города, который в последнее время серьёзно преобразился, иметь такую площадь - конечно, не дело, - рассказала жительница города Галина Соколова.

Привокзальная площадь до реконструкции... Фото: Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Мнение горожан разделяют муниципальные власти. Ещё в начале 2021 года в интервью "ОГ" мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявлял, что Привокзальная площадь нуждается в реконструкции. Тем более что на ней, по итогам опроса тагильчан, решено установить памятную стелу "Город трудовой доблести" (это почётное звание Нижний Тагил получил в 2020 году решением Президента РФ Владимира Путина. - Прим. авт.). Недавно Владислав Юрьевич сообщил, что администрация провела большую подготовительную работу: выкупила часть зданий и несколько земельных участков, договорилась с предпринимателями, чтобы они демонтировали нестационарные торговые объекты и рекламные конструкции с площади. Убытки всем компенсировали - кому деньгами, кому другими участками.

- Площадь должна быть максимально просторной, чтобы стела "Город трудовой доблести" просматривалась со всех сторон. Реконструкция этой территории - один из ключевых проектов к 300-летию Нижнего Тагила. Мы кардинально меняем облик площади. В реконструкцию будет вложено 400 млн рублей, - сказал Владислав Пинаев.

Движение не закроют

14 февраля на Привокзальной площади начались работы. Подрядчик - МУП "Тагилдорстрой" приступил к сносу нескольких строений и вырубке старых деревьев. Чтобы убрать автобусы и маршрутки с территории, конечные остановки общественного транспорта для горожан перенесли. Как сообщили в пресс-службе мэрии, остановочные пункты маршрутов №17, 17У, 50, 53, 55, 56, 57, 65 сейчас располагаются на улице Строителей у дома №29. Садиться на маршруты №13 и 58 нужно в районе гостиницы "Тагил", на маршруты №2, 14, 32, 43 — на улице Садовой, напротив магазина "Гастроном". Автобусы маршрутов №1, 3, 4, 5, 7, 20, 23, 26, 30, 31, 36, 46 осуществляют посадку пассажиров напротив здания железнодорожного вокзала.

- План реконструкции площади разрабатывался таким образом, чтобы не создавать тагильчанам трудностей с передвижениями по городу, - сказал директор МУП "Тагилдорстрой" Игорь Васильев. - К середине апреля рассчитываем отремонтировать центр площади, основной транспортный поток пойдёт по улице Садовой. Где-то, возможно, будут сужения проезжей части из-за обустройства ливневой канализации, пешеходных зон и парковок. Но движение останавливаться не будет. Транспортную схему мы сейчас согласовываем с ГИБДД.

Что даст реконструкция

Если раньше нижнетагильские автобусы и маршрутки стояли прямо в центре площади, ожидая пассажиров, и этот "пятачок" частным авто приходилось объезжать практически по кругу, то после реконструкции ситуация изменится. Движение по обновлённой площади будет сквозным - через центр площади по улице Садовой, как раз мимо стелы "Город трудовой доблести".

Стоянку общественного транспорта разместят на отдельной площадке - на прилегающей улице Товарный двор. Для личного автотранспорта предусмотрены три открытые парковки - на 90 мест каждая. Никаких сомнительных торговых павильонов и рекламы. Дорожное покрытие на проблемных участках восстановят, саму площадь озеленят. В общей сложности подрядчикам предстоит облагородить 48 тысяч квадратных метров территории.

"Такой вариант реконструкции площади позволит не только увеличить её пропускную способность, но и выиграть место для создания небольшого сквера, где будет установлена памятная стела. Тагильчане и гости города смогут свободно подойти к монументу, чтобы возложить цветы или сфотографироваться", - цитирует пресс-служба мэрии заместителя главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.