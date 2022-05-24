Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
24 мая 2022, 14:26

В Екатеринбурге из-за аварийных работ закрыто движение троллейбусов и автобусов

троллейбус

Ограничения коснутся троллейбусов № 3 и 15. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге в районе дома № 76 на улице Крауля произошло повреждение водопровода. Специалисты МУП "Водоканал" проводят аварийные работы.

На время работ будет закрыто движение троллейбусов от остановки "Институт связи" до конечной станции "Крауля" и автобусов от "Заводской" до "Радиоколледжа" в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Таким образом, троллейбусы № 3 и 15 от "Института связи" следуют до "Посадской". Автобус № 28 с конечного пункта "ГКБ № 7" поедет по маршруту до остановки "Заводская". По предварительной информации восстановительные работы продлятся до конца дня.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.05.2022, 17:40 / Общество
Сотрудники ГИБДД помогли беременной свердловчанке вовремя добраться до роддома
25.05.2022, 17:25 / Общество
В Екатеринбурге часть территории Сада Казанцева обвалилась в строительный котлован
25.05.2022, 17:10 / Общество
Госдума РФ приняла закон о возрастном ограничении для военных-контрактников
25.05.2022, 17:03 / Общество
В Свердловской области ожидаются грозы, град и сильный ветер
25.05.2022, 16:39 / Общество
Свердловская область планирует увеличить поставки промышленной продукции в Казахстан