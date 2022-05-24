В Екатеринбурге из-за аварийных работ закрыто движение троллейбусов и автобусов

Ограничения коснутся троллейбусов № 3 и 15. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге в районе дома № 76 на улице Крауля произошло повреждение водопровода. Специалисты МУП "Водоканал" проводят аварийные работы.

На время работ будет закрыто движение троллейбусов от остановки "Институт связи" до конечной станции "Крауля" и автобусов от "Заводской" до "Радиоколледжа" в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Таким образом, троллейбусы № 3 и 15 от "Института связи" следуют до "Посадской". Автобус № 28 с конечного пункта "ГКБ № 7" поедет по маршруту до остановки "Заводская". По предварительной информации восстановительные работы продлятся до конца дня.