В Екатеринбурге из-за аварийных работ закрыто движение троллейбусов и автобусов

В Екатеринбурге в районе дома № 76 на улице Крауля произошло повреждение водопровода. Специалисты МУП "Водоканал" проводят аварийные работы.
На время работ будет закрыто движение троллейбусов от остановки "Институт связи" до конечной станции "Крауля" и автобусов от "Заводской" до "Радиоколледжа" в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Таким образом, троллейбусы № 3 и 15 от "Института связи" следуют до "Посадской". Автобус № 28 с конечного пункта "ГКБ № 7" поедет по маршруту до остановки "Заводская". По предварительной информации восстановительные работы продлятся до конца дня.