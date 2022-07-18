Уральцы подали более 41 тысячи заявок на газификацию

К 2030 году в Свердловской области газом будут обеспечены 90% частных жилых домов. Фото: Алексей Кунилов

Заявки в газораспределительные организации подали 41,5 тысяч жителей Свердловской области. Из них уже 30 тысяч находятся в работе, об этом сообщил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов на расширенном заседании по газификации.

По данным министра, на газификацию Среднего Урала выделено 2,5 миллиарда рублей. Из них 400 миллионов — средства консолидированного регионального бюджета, 850 миллионов — от газораспределительных компаний. Они же привлекли еще 1,2 млрд рублей в виде займов от единого оператора газификации. Кроме того, поданы заявки еще на почти 682 млн рублей.

"На эти средства ведется строительство более 210 км газовых сетей и еще более 550 км находится в проектировании. После ввода в эксплуатацию этих сетей до конца года более 17 тысяч домов уральцев получат возможность подключиться к газу. Кроме того, еще более 14 тысяч домовладений имеют возможность получить голубое топливо от введенных газопроводов в предыдущие годы. Для этого жителям необходимо подать заявки", — пояснил Николай Смирнов на совещании.

На сегодня заключено 22 тысячи договоров с собственниками жилья, еще 2 тысячи находятся на подписании у домовладельцев. Газ уже подведен в 5,5 тысяч жилых строений, а у жителей 2 175 домов есть реальная возможность подключиться к сетевому газопроводу. Таким образом, к 2030 году в Свердловской области газом будут обеспечены 90% частных жилых домов.

В минЖКХ напоминают, что для подключения к газовым сетям жители могут использовать материнский капитал. Обратиться с заявкой можно через портал госуслуг или в офисы газораспределительной компании.

Добавим, в начале прошлой недели Средний Урал получил около 700 млн рублей на социальную догазификацию.