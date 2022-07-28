Средний Урал получит почти 160 млн рублей на проекты по формированию комфортной городской среды

Речь идет о восьми территориях. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области 159,6 млн рублей на реализацию проектов-победителей конкурса "Формирование комфортной городской среды". В список вошли восемь территорий.

Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

"Речь идет о воплощении в жизнь лучших проектов благоустройства территории в малых городах и исторических поселениях. По условиям конкурса ежегодно из федерального бюджета выделяется 10 млрд рублей, которые распределяются среди 160 победителей", — сказано на сайте кабмина.

По словам главы регионального минЖКХ Николая Смирнова, деньги будут распределены следующим образом:

42,3 млн рублей пойдет в Невьянск на благоустройство общественной территории "Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской";

42 млн рублей — в Полевской на благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Коммунистической от площади Ленина до ул. Декабристов;

31,3 млн рублей — в Верхнюю Туру на благоустройство набережной от центральной городской площади до ул. Молодцова;

14 млн рублей — в Краснотурьинск на благоустройство общественной территории "Зона Акватории реки Турья";

12 млн рублей — в Лесной на обустройство парковой зоны в МКР-5;

9,9 млн рублей — в Красноуфимск на благоустройство общественной территории "Ул. Советская в границах от ул. Бульварная до ул. Ленина с прилегающими территориями, центральной площади и пешеходной зоны по улице Мизерова";

4,4 млн рублей — в Верхнюю Пышму на благоустройство парка культуры и отдыха "Манин парк";

3 млн рублей — в Богданович на комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха.

Дополнительное финансирование проектов из федеральной казны позволит завершить проекты в срок, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.