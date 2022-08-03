Готовность Свердловской области к отопительному сезону достигла 75%

Выполнить полный комплекс мероприятий по подготовке муниципалитетов к зиме планируется до 15 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские коммунальщики выполнили план по подготовке к отопительному сезону на 75%. Это выше прошлогодних показателей.

В ходе работ было заменено 170 км ветхих теплосетей, 86 км водопроводных, почти 20 км канализационных сетей и 268 км электросетей, сообщили в департаменте информполитики региона.

Выполнить полный комплекс мероприятий по подготовке муниципалитетов к зиме планируется до 15 сентября.

"Подготовка к отопительному периоду 2022/2023 года проходит организованно. Где-то требуется просто профилактика и осмотр, а где-то коммунальщики меняют и модернизируют сети и инфраструктуру. Организован мониторинг подготовки муниципальных образований и получения паспортов готовности, по мере необходимости проводятся совещания", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, в муниципалитетах сформированы запасы угля — 39,2 тысячи тонн (93% от плана), жидкого топлива — 1,25 тысячи тонн (118,4%), твердого топлива (дрова, щепа) — 58 тысяч кубометров (103,4% от плана).