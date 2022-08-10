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Общество / Благоустройство и ЖКХ
10 августа 2022, 19:05

До конца года в Свердловской области капитально отремонтируют 28 школ

Школа

На ремонт всех школ из федерального и регионального бюджетов выделили 1 млрд 37 млн рублей. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале в 2022 году планируют завершить капитальный ремонт в 28 школах. 11 из них будут сданы уже к 1 сентября, остальные 17 реконструируют до конца года.

На ремонт всех школ из федерального и регионального бюджетов выделили 1 млрд 37 млн рублей. К началу учебного года сдадут образовательные учреждения в Серове, Артях, Ачите, Невьянске, Тавде, Красноуфимске и Староуткинске.

Помимо обновления внешней отделки и помещений в школах будет улучшено и качество образования. Старые учебники заменят на новые, а педагоги пройдут курсы повышения квалификации. В сельских школах в рамках нацпроекта "Образование" откроются еще 106 центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", сообщили в региональном департаменте информполитики.

Также в 2022 году будут введены в эксплуатацию 7 абсолютно новых образовательных учреждений. Речь идет о школах № 120 на улице Степана Разина и № 123 в Академическом районе в Екатеринбурге, образовательном центре № 23 в Мичуринском, школьных учреждениях в Березовском, Красноуфимске, поселке Билимбай и селе Байкалово.

"Цель — перевести всех детей на учебу в одну смену — в перспективе достижима. В этом году мы отремонтируем 28 школ по федеральной программе. Уже готовы 3 здания — в школе № 13 в Серове сделали крышу, в школе № 14 в Тавде заменили окна, а в школе № 4 Красноуфимска с опережением графика, на 2 недели раньше завершили ремонт и оборудовали кабинеты для "Точек роста", — сказал губернатор Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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