Шесть свердловских городов победили в конкурсе проектов создания комфортной городской среды

На все проекты Среднему Уралу будет выделено 510 млн рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Жюри подвело итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые реализуют в 2023–2024 годах. Свердловская область заняла одно из лидирующих мест по числу проектов-победителей — в регионе гранты получат шесть городов.

На все проекты Среднему Уралу будет выделено 510 млн рублей. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, ежегодные победы региона в конкурсе проектов создания комфортной городской среды являются результатом большого внимания к вопросам благоустройства как со стороны правительства, так и со стороны муниципальных властей.

"Благодаря этой командной работе — с самым активным включением в нее общественности и профессионального сообщества — у нас на протяжении вот уже нескольких лет успешно воплощаются в жизнь самые смелые, талантливые и уникальные идеи преображения городских пространств. И сегодняшние проекты — не исключение. Уверен, когда они будут реализованы, обновленные площадки станут не только настоящим украшением, но и визитными карточками своих городов, новыми центрами притяжения и любимыми местами отдыха жителей", — сказал Николай Смирнов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который участвовал в пленарном заседании Форума малых городов и исторических поселений, заявил, что конкурс за пять лет превратился в мощный инструмент развития территорий. Благодаря инициативе президента России Владимира Путина многие субъекты РФ обзавелись благоустроенными набережными, улицами, площадями и комфортными парками.

Департамент информационной политики Свердловской области публикует список проектов-победителей:

Чеховский проспект в Ревде (грант — 95 млн рублей);

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Парк "Огненная саламандра" в Асбесте (грант — 95 млн рублей);

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Театральная улица в Березовском (грант — 95 млн рублей);

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Эко-парк на берегу Белоярского водохранилища в Заречном (грант — 85 млн рублей);

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Реконструкция улицы Свердлова в Кировграде (грант — 70 млн рублей);

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Проект "Дерево жизни" в Туринске — благоустройство ул. Горького и прилегающих территорий (грант — 70 млн рублей).

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Кроме того, Михаил Мишустин предложил провести в 2022 году дополнительный конкурс, по итогам которого будут определено еще 80 победителей, допустив к участию в нем города с численностью населения до 200 тысяч человек и увеличив в среднем на 30% размер грантов.