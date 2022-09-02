Средний Урал получит еще 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

В этом году в область поступит 1,9 миллиарда рублей. Фото: Алексей Кунилов

Дополнительные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры Свердловской области выделят из Фонда национального благосостояния. Заявка, подписанная главой Среднего Урала, одобрена сегодня решением президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

По данным регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, всего Свердловской области одобрено четыре заявки на крупные инвестиционные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, общая стоимость которых составляет 5,3 миллиарда рублей. Финансирование будет направлено на реконструкцию и капремонт сетей теплоснабжения в Каменск-Уральском ГО и Екатеринбурге, а также на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в Арамиле, новой ТЭЦ и теплосетей в Режевском городском округе.

1,9 миллиарда рублей из фонда поступят в область уже в 2022 году. Остальные 3,4 миллиарда рублей будут направлены до конца 2023 года. Все проекты должны быть завершены до начала 2025 года, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, в апреле 2022 года была одобрена заявка на реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения в Первоуральске в размере 636 миллионов рублей. Транш в 157 миллионов рублей уже получен. По итогам работ в 2023 году будет повышено качество горячего водоснабжения для более 13,5 тысяч жителей города.

Добавим, новый механизм предоставления поддержки на реализацию инфраструктурных проектов разработан Правительством России в 2021 году в рамках стратегической инициативы "Инфраструктурное меню".