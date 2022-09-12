Детсады и школы Екатеринбурга начинают подключать к теплу

В детских садах начнут теплеть батареи. Фото: Алексей Кунилов

С сегодняшнего дня, 12 сентября, в Екатеринбурге начинают включать батареи. В первую очередь тепло придет в соцучреждения — детские сады, школы и больницы города.

Ранее об этом заявлял мэр Алексей Орлов: "Осень наступает стремительно. Хотя синоптики обещают некоторое потепление, погода непредсказуема. Поэтому мы решили позаботиться о детях".

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе горадминистрации, статистика по подключению соцучреждений появится завтра утром.

Подключение всех объектов начнется с 15 сентября. При этом в некоторых домах уральской столицы отопление запустят после 20 сентября. Это произойдет в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах, а также в микрорайонах ЖБИ и Автовокзал. Там завершают крупные ремонты на тепломагистралях.