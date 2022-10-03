Одну из старейших больниц Урала отремонтируют в стиле ампир

По прошествии двух столетий памятник архитектуры и культурного наследия, с которого началась история медицины в Нижнем Тагиле, восстановят. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В главном корпусе поликлиники Демидовской горбольницы Нижнего Тагила стартует масштабный ремонт. Стоимость работ составит почти 90 млн рублей, которые поступили из федерального бюджета.

По данным департамента информполитики Свердловской области, за несколько месяцев строители заменят кровлю и водостоки, окна, все коммуникации, отремонтируют кабинеты, а также установят видеонаблюдение и новую пожарную сигнализацию. Самым ответственным станет этап реставрации исторического фасада.

Двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле ампир было построено в 1825 году Николаем Демидовым. Памятник архитектуры и культурного наследия восстановят в первозданном виде. В том числе мастерам предстоит воссоздать фамильный герб рода Демидовых.

"Лицензия подрядной организации включает в себя работу с памятниками архитектуры, у специалистов имеется соответствующий опыт. Здание, которое действительно очень красиво, будет не только бережно отреставрировано, но и приведено в соответствие всем современным требованиям медицины", — рассказал главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников. Для посетителей поликлиника откроет двери в середине 2023 года.

Добавим, сейчас к медучреждению прикреплено чуть более 15 тысяч тагильчан. Ежедневно больницу посещают около 250 человек. На время ремонта поликлиники персонал переместится из основного здания в прилегающие флигели. Отмечается, что объем и качество медпомощи населению будут полностью сохранены.