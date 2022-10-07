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Общество / Благоустройство и ЖКХ
7 октября 2022, 16:50

В Среднеуральске мобилизованным жителям хотят компенсировать оплату ЖКУ

  Валерия Белякова
Квитанции

К рассмотрению вопроса парламентарии намерены вернуться на ближайшем заседании. Фото: Валерия Белякова

Мобилизованным гражданам Среднеуральска готовы компенсировать за счет городского бюджета затраты на жилищно-коммунальные услуги. Информацию "Областной газете" подтвердил глава города Александр Ковальчик.

"Помощь, которую мы можем оказать мобилизованным – забота об их семьях. Безусловная потребность каждой семьи – оплата коммунальных услуг. И в силах муниципалитета оказать эту помощь семьям мобилизованным", – сообщил мэр Среднеуральска.

С инициативой градоначальник обратился к депутатам городской думы. Они предложение мэра поддержали. Сейчас специалисты проводят расчеты и разрабатывают механизмы, позволяющие обеспечить прозрачную и справедливую схему компенсации расходов на ЖКУ для семей мобилизованных, а также период, на который будет распространяться льгота.

К рассмотрению вопроса парламентарии намерены вернуться на ближайшем заседании, которое пройдет в конце октября. Тогда же будет известна и сумма расходов, которая потребуется из городского бюджета на компенсации. Мэр Среднеуральска добавил, что это не единственная мера поддержки для мобилизованных, рассматриваемая в муниципалитете.  

"Рассматриваем механизмы оказания и другой помощи: школьное питание, дополнительные занятия, продленка", – уточнил Александр Ковальчик.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон об освобождении мобилизованных граждан от уплаты пеней за жилищно-коммунальные услуги.

Областная газета Свердловской области

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