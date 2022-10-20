В Свердловской области расширят список льготников по программе соцгазификации

К 2030 году доступ к сетевому природному газу в регионе будут иметь 90% жилых домов. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале примут дополнительные меры поддержки в рамках социальной газификации. Речь об этом шла на заседании регионального правительства 20 октября.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, по поручению президента РФ в регионе расширят перечень категорий граждан, которые смогут получить субсидию на приобретение газового оборудования. В него включат инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) указанных категорий, многодетные семьи.

Кроме того, увеличат размер компенсации на строительство газораспределительной сети в границах участка, приобретение и монтаж необходимого оборудования. Сумма составит не менее 100 тысяч рублей (сейчас 70 тыс. рублей). Меры начнут действовать с 2023 года.

Первый замглавы Среднего Урала Алексей Шмыков поручил в ближайшее время внести изменения в соответствующий закон Свердловской области. "До 25 октября прошу предоставить расчеты, которые необходимы для определения объемов финансирования при увеличении компенсации до 100 тысяч рублей и выше", — добавил он.

Предполагается, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу в регионе будут иметь 90% жилых домов. До границ земельных участков газовая труба проводится бесплатно. Подать заявку можно через порталы Госуслуг, единого оператора газификации либо в офисе газораспределительной организации.

Напомним, по решению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области уже действуют меры поддержки уральцев в рамках реализации программы соцгазификации. Принят закон о расширении категорий граждан, которым компенсируется часть затрат на подключение к сетям газоснабжения — до 70 тысяч рублей. Эта норма распространена на сельских врачей и учителей. Также закреплена возможность использования средств областного материнского капитала для газификации.

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