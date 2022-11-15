В свердловских муниципалитетах благоустраивают воинские захоронения

Михаил Слепухин (крайний справа) заверил Николая Смирнова (в центре), что благоустройство воинского захоронения завершится к следующему Дню Победы. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские власти подвели итоги исполнения федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». В этом году в регионе в рамках нее восстановлены 15 воинских захоронений. Еще как минимум 20 памятных мест планируется привести в порядок в ближайшие два года. На одном из таких объектов – в Кушве – «ОГ» побывала вместе с главой регионального МинЖКХ Николаем СМИРНОВЫМ.

«Работали круглосуточно»

В Кушве в этом году завершился первый этап благоустройства воинского захоронения бойцов Великой Отечественной войны, скончавшихся от ран в местных госпиталях. Памятное место, куда в канун Дня Победы ежегодно приходят горожане, давно требовало реконструкции, рассказал «ОГ» глава муниципалитета Михаил Слепухин. При поддержке областного правительства Кушве удалось войти в федеральную целевую программу и получить средства на ремонтные работы: 16 млн рублей – на первый этап и 11 млн – на второй (будет выполнен в следующем году).

В годы Великой Отечественной войны в Кушве работали два госпиталя. Первый – под номером 3102 на 400 коек – был развернут в июле 1941 года. В августе он уже принял раненых с Ленинградского фронта. Солдат из железнодорожного эшелона грузили на машины и развозили по отделениям, где доктора и санитарки проводили операции, обрабатывали раны, гипсовали, накладывали повязки… Заслуженный врач РСФСР и отличник здравоохранения Нина Морозова в своей книге «Героический труд медиков Кушвы в годы Великой Отечественной войны» пишет: «Самая тяжелая работа падала на хрупкие плечи медицинского персонала, эшелоны с ранеными приходили ночью, часто без предупреждения, и сотрудников поднимали, собирали друг за другом «по цепочке». Операционные и перевязочные работали круглосуточно, у всех была одна цель – спасти как можно больше жизней и выполнить свой долг перед Родиной…»

Осенью 1943 года госпиталь свернули и отправили на 3-й Белорусский фронт – вместе с оборудованием и несколькими врачами. А в Кушву пришел приказ открыть новый госпиталь – он получил номер 5928. Тогда местным медикам пришлось особенно тяжело: не хватало кадров, медикаментов, топлива, воды, перевязочных материалов… Тем не менее новый госпиталь проработал до мая 1944 года, после чего был передислоцирован в Ворошиловградскую (ныне Луганскую) область.

Тысячи спасенных жизней

За время работы госпиталей кушвинские врачи спасли жизни тысяч солдат из разных уголков Советского Союза. Эффективная работа медучреждений в сложнейший для страны период стала возможной благодаря врачу-окулисту. 35-летняя Зинаида Зоря стала «у руля» сначала первого, а затем и второго госпиталя.

– Зинаиду Алексеевну до сих пор хорошо помнят в Кушве. Она была очень доброжелательным, чутким и одновременно требовательным человеком, с прекрасными организаторскими способностями. Поэтому неслучайно ответственную работу с ранеными поручили ей, – рассказали «ОГ» в городском Совете ветеранов. – Сложно представить, каких усилий стоила ей эта работа: в любое время суток, в любую погоду принимать и выхаживать фронтовиков; находить лекарства, продукты, транспорт и одновременно подбадривать коллег, которые валятся с ног от усталости.

Зинаида Алексеевна была удостоена целого ряда наград, в том числе ордена «Знак Почета» и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». После войны осталась в Кушве, до 1974 года работала в горбольнице врачом-окулистом, стала отличником здравоохранения и Почетным гражданином города, потом вышла на пенсию…

По данным библиотечно-информационного центра Кушвы, за четыре года в госпиталях не удалось спасти всего 18 раненых солдат – их похоронили на городском кладбище. В 1989 году решением мэрии останки бойцов перенесли на отдельную территорию, рядом с улицей Шляхтина. Возле захоронения были установлены обелиск с колоколом и постамент с именами погибших. Позже здесь упокоились еще два кушвинца: Герой Советского Союза, артиллерист Александр Рыжов и полный кавалер Ордена Славы, разведчик Филипп Бородулин.

Горсть земли с Мамаева кургана

За тридцать с лишним лет воинское захоронение стало для горожан знаковым местом. Каждый год, в преддверии 9 Мая, здесь проводится митинг памяти погибших солдат. Собираются ветераны, работники предприятий, руководители города, молодежные патриотические клубы. Кушвинцы даже съездили в Волгоград на Мамаев курган, чтобы привезти оттуда горсть земли для своего мемориала.

Между тем облик памятного объекта со времен его обустройства практически не менялся – на капитальные ремонтные работы у округа не было средств. В этом году, благодаря участию в федеральной программе, ситуация изменилась.

– Мы выполнили первый этап восстановительных работ: уложили новую тротуарную плитку, оформили газоны, начали монтаж ограждения, заказали фонарные столбы, урны и скамейки, которых раньше на объекте не было. Кирпичный постамент с надписью «Вечная слава героям» зашпаклевали, разрушенные кирпичи заменили, весной будем красить и устанавливать навес, чтобы его не повреждали деревья. Все строительные материалы – наши, кушвинские, – говорит директор МКУ «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Александр Шурыгин.

Весной следующего года на территории захоронения высадят цветы – из них составят композицию в виде пятиконечной красной звезды. По периметру площадки впервые смонтируют напольные светильники. Вернут на место памятники Рыжову и Бородулину – сейчас специалисты их чистят и шлифуют.

– Сохранить историческую память для потомков и одновременно поднять мемориальный объект на более высокий эстетический уровень – главная задача федеральной программы. Кушва ее успешно решает, – резюмировал в ходе визита в город областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Открыть благоустроенную территорию кушвинцы планируют в День памяти и скорби – 22 июня 2023 года.

Справка Федеральная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» действует с 2019 года. За это время в Свердловской области в рамках нее было восстановлено более 50 воинских захоронений, на ремонтные работы потрачено около 70 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Всего в регионе насчитывается 149 воинских захоронений. Две трети из них, по оценке Минобороны РФ, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

Без ограничений По программе восстановлению подлежат как братские могилы, так и одиночные захоронения, а также памятники и мемориальные знаки. Одним из крупнейших проектов региона является реконструкция мемориального комплекса «Руш» в поселке Отрадном (Горноуральский ГО), где захоронены более 700 советских солдат – уроженцев Москвы, Ленинграда, Свердловской области, бывших союзных республик. Все они скончались от ран в эвакогоспитале № 1714. Восстановительные работы прошли в 2020 году. На мемориале облицевали гранитом центральную стелу, у входа в комплекс поставили пилоны с фамилиями солдат, а также бронзовые бюсты Героям Советского Союза.